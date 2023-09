Wanneer is die heelal se eerste vastelande gevorm?

In 'n onlangse studie getiteld "Wanneer was die eerste eksokontinente?", ondersoek Jane Greaves, 'n sterrekundeprofessor aan die Universiteit van Cardiff, die vorming van kontinente in die heelal. Kontinente is nie stilstaande nie; hulle “sweef” bo-op die Aarde se mantel as gevolg van die hitte van die planeet se kern. Hierdie konstante beweging van kontinente is wat lei tot verskynsels soos plaattektoniek.

Greaves het daarop gemik om te verstaan ​​wanneer die eerste kontinente gevorm het en hoe hierdie inligting kan help met die soeke na bewoonbare wêrelde. Deur die teenwoordigheid van plaattektoniek op rotsagtige planete te ondersoek, het sy probeer om die waarskynlikheid van vastelande op te spoor. Hitte speel 'n deurslaggewende rol in hierdie proses, aangesien planete met 'n voldoende verhitte kern meer geneig is om aktiewe plaattektoniek te hê.

Op grond van haar studie van sterre en planetêre vorming, het Greaves vasgestel dat die Aarde se plaattektoniek ongeveer 3 miljard jaar gelede begin het, wat ongeveer 9.5 miljard jaar na die heelal se ontstaan ​​is. Sy het ook ontdek dat die eerste kontinente op dun skyfsterre verskyn het, wat relatief jonger is en hoër metaalagtigheid het, ongeveer 2 miljard jaar voor die aarde se vastelande. Daarteenoor het dik skyfsterre, wat ouer en metaalarm is, die bestaan ​​van vastelande sowat 4 tot 5 miljard jaar vroeër as die Aarde s'n aangedui.

Interessant genoeg het Greaves gevind dat vastelande teen 'n stadiger tempo op ander planete vorm in vergelyking met die Aarde. Die teenwoordigheid van 'n optimale hoeveelheid hitte is nodig om kontinentvorming te begin. Daarom stel Greaves voor dat sterre met 'n laer metaalagtigheid as die Son moontlik kan lei tot die ontdekking van bewoonbare eksoplanete met vastelande.

Hierdie studie open nuwe weë vir sterrekundiges om te verken en verhoog ons begrip van die vorming van kontinente binne die heelal. Deur planetêre stelsels en die voorwaardes wat nodig is vir kontinentvorming te bestudeer, kan wetenskaplikes na bewoonbare wêrelde buite ons eie soek.

