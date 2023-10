Chandrayaan-3: 'n Suksesvolle sending met kortstondige hik

Chandrayaan-3, die Indiese maansending, is as 'n sukses beskou ondanks 'n paar klein terugslae. Twee dae na die landing van die Vikram-lander en Pragyan-rover op die Maan, het 'n instrument aan boord van die swerwer 'n kortstondige verduistering ervaar. Santosh Vadawale, die hoofondersoeker van die Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), het verduidelik dat die verduistering veroorsaak is deur 'n laat byvoeging van 'n veiligheidskenmerk, wat die opdrag van die APXS per ongeluk afgeskakel het. Die fout is egter vinnig reggestel en die instrument het suksesvol in-situ-ontleding van die Maan se grond en rotse uitgevoer.

In teenstelling met berigte wat beweer dat die Vikram-lander en Pragyan-rover na verwagting tydens die tweede maandag sou wakker word, het Vadawale verduidelik dat hulle nooit ontwerp is om dit te doen nie. Vadawale het 'n sessie by die Tata Instituut vir Fundamentele Navorsing (TIFR) toegespreek en beklemtoon dat die sending inderdaad 'n volledige sukses was. Hy het verder gesê dat die Chandrayaan-3-vragte uitstekende wetenskaplike data verskaf het, met die APXS wat fantastiese inligting oplewer wat tans in detail ontleed word.

Die Chandrayaan-3-sending het ongetwyfeld 'n belangrike mylpaal in Indië se ruimteverkenningspogings gemerk. Die foute wat tydens die missie se operasie ondervind word, is tipies tydens sulke komplekse missies en oorskadu nie die prestasies daarvan nie. Die suksesvolle funksionering van die APXS en die waardevolle wetenskaplike data wat van die maan se oppervlak ingesamel is, dra by tot die bevordering van ons begrip van maangeologie en baan die weg vir toekomstige maansendings.

