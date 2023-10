NASA se Psyche-missie sal op SpaceX Falcon Heavy Rocket bekendgestel word

NASA berei voor om sy eerste interplanetêre sending ooit met die SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl te begin. Bekend as die Psyche-sending, sal dit 'n asteroïde verken wat vermoedelik hoofsaaklik uit metale anders as yster en nikkel bestaan.

Oorspronklik geskeduleer vir bekendstelling in Oktober 2022, is die sending vertraag weens die laat aflewering van vlugsagteware en toetstoerusting. Die nuwe bekendstellingsdatum is egter nou vasgestel vir Donderdag, 12 Oktober 2023, om 10:16 vm EDT vanaf NASA se Kennedy Space Centre in Florida.

Vir diegene wat belangstel om na die bekendstelling te kyk, is daar twee opsies beskikbaar: NASA TV of SpaceX se amptelike YouTube-kanaal. Die Falcon Heavy-vuurpyl sal meer as vyf miljoen pond se stukrag deur sy 27 enjins verskaf tydens die lansering. Na ongeveer twee minute sal die syversterkers skei en begin daal na landingsones een en twee by Cape Canaveral.

Sodra die middelkernversterker skei, sal dit in die see val, en die tweede fase sal twee brandwonde voltooi. Uiteindelik, presies 62 minute na die opstyg, sal die Psyche-ruimtetuig sy reis na die asteroïde Psyche begin.

In die geval van 'n bekendstellingsvertraging as gevolg van weerstoestande, is daar verskeie rugsteunbekendstellingsgeleenthede binne 'n tydperk van 21 dae vanaf Donderdag, 5 Oktober.

Psyche, beide die asteroïde en die sending, het groot wetenskaplike betekenis. Dit is die mees metaalagtige voorwerp wat bekend is, geleë in die asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Deur Psyche en ander hemelliggame te bestudeer, kan navorsers insigte kry in die oorsprong en evolusie van ons sonnestelsel.

Die NASA-lanseringsdienste-program by Kennedy Space Centre is verheug om deel te wees van hierdie baanbrekende missie. Met hierdie missie sal ons 'n hemelliggaam met 'n oorwegend metaaloppervlak waarneem, wat 'n eerste in ons verkenning van die kosmos is.

