Die grootste en kleinste spiere in die menslike liggaam

Die menslike liggaam bestaan ​​uit verskeie spiere wat beweging moontlik maak en postuur handhaaf. Sommige spiere is groot en lywig, terwyl ander klein en delikaat is. Maar watter spier is die grootste en watter is die kleinste? Die antwoord hang af van hoe die spiere gemeet word.

Volgens massa is die grootste spier in die liggaam die gluteus maximus. Hierdie spier is in die boude geleë en loop skuins vanaf die bekken tot by die dybeen. Dit maak 12% tot 13% van die totale gewig van alle beenspiere uit. Die gluteus maximus is verantwoordelik vir die verlenging van die bobeen by die heupgewrig en word gebruik wanneer jy van 'n stoel opstaan ​​of trappe klim. Dit is ook groter by mense in vergelyking met ape en ape, moontlik as gevolg van die eise van tweevoetige beweging.

Aan die ander kant is die latissimus dorsi, algemeen bekend as die "lats", die grootste spier in terme van oppervlakte. Hierdie spier is in die middel- en onderrug geleë en het 'n breë, plat vorm. Die gemiddelde volwasse latissimus dorsi meet ongeveer 7 duim in breedte en 14 duim in lengte. Dit is egter net sowat 'n halwe duim dik.

Daarteenoor is die kleinste skeletspier in die menslike liggaam die stapedius, wat in die oor voorkom. Hierdie piepklein spiertjie is ongeveer 0.2 duim lank en is geheg aan 'n klein beentjie wat die stapes genoem word. Die stapedius-spier speel 'n deurslaggewende rol om die beweging van die stapes te demp in reaksie op harde geluide, wat senuweeskade voorkom.

Oor die algemeen is die gluteus maximus die grootste spier in die liggaam wanneer gemeet aan massa, terwyl die latissimus dorsi die grootste is in terme van oppervlakte. Die stapediusspier is die kleinste skeletspier en verrig 'n belangrike funksie in gehoorbeskerming.

Bronne:

– Lewende Wetenskap

– Internasionale Tydskrif vir Morfologie