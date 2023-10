Die status van NASA se Artemis-sendings: Artemis 2 en Artemis 3

NASA se Artemis-program het ten doel om mense na die oppervlak van die Maan terug te keer en 'n volhoubare teenwoordigheid daar te vestig. Na die suksesvolle bekendstelling van Artemis 1, is die volgende missies in die program Artemis 2 en Artemis 3.

Artemis 2 sal die eerste bemanningsmissie van die Space Launch System (SLS)-vuurpyl wees en sal 'n bemande Orion-kapsule op 'n vlug om die Maan lanseer. Alhoewel dit 'n paar vertragings ervaar het, bly die teiken bekendstellingsdatum van November 2024 onveranderd. Die bemanning vir Artemis 2, bestaande uit Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch en Jeremy Hansen, is aangekondig en is tans in opleiding. Die Orion-bemanningsmodule, wat die ruimtevaarders huisves, vorder met die installering van sy hitteskild en gewig- en swaartepunttoetsing.

Artemis 3, aan die ander kant, is geskeduleer om mense terug te keer na die maan se oppervlak met behulp van 'n lander wat deur SpaceX verskaf word. Daar is egter 'n mate van onsekerheid oor die bekendstellingsdatum en missie daarvan. Volgens Jim Free, NASA se mede-administrateur vir Exploration Systems Development, moet SpaceX aansienlike werk aan die lander voltooi, en as dit nie gereed is nie, kan 'n ander missie gevlieg word. Van nou af word Artemis 3 beplan vir 'n laat 2025 bekendstelling.

Verskeie komponente vorm die hardeware vir hierdie missies. Vir Artemis 2 word die Orion Stage Adapter, Europese Diens Module, Launch Vehicle Stage Adapter en Tussentydse Kriogeniese Aandrywingstadium voorberei. Die Europese Diensmodule, wat aandrywing en lewensondersteuning verskaf, is van die Europese Ruimte-agentskap aan NASA gelewer. Die kernstadium van die SLS-vuurpyl sal na verwagting in die herfs van 2023 voltooi wees en teen November 2023 na Kennedy Space Centre verskeep word. Daarbenewens is die Solid Rocket Boosters gegiet en by die lanseerplek afgelewer.

Artemis 3 ondergaan ook voorbereidings, met die Orion-bemanningsmodule wat saamgestel word en die Europese Diensmodule wat finale integrasie ondergaan. Die Launch Vehicle Stage Adapter is saamgestel, en die skuim-isolasieproses is voltooi.

Die Artemis-sendings verteenwoordig belangrike mylpale in NASA se verkenning van die Maan. Soos voorbereidings voortduur, beoog NASA om 'n volhoubare menslike teenwoordigheid op die maanoppervlak te vestig en die weg te baan vir toekomstige diepruimtesendings.

Definisies:

– Artemis: NASA se program om mense na die Maan terug te keer en volhoubare maanverkenning te vestig.

– SLS: Space Launch System, NASA se kragtigste vuurpyl wat ontwerp is vir diepruimtemissies.

– Orion: NASA se bemande ruimtetuig wat ruimtevaarders na die Maan en verder sal vervoer.

– SpaceX: ’n private lugvaartvervaardiger en ruimtevervoermaatskappy.

– Europese Diensmodule: Die module verskaf deur die Europese Ruimte-agentskap wat aandrywing en lewensondersteuning vir die Orion-ruimtetuig verskaf.

