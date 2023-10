Onthulling van die geheime van stergeboortestreke: 'n blik in die Carina-newel

Stervormende newels het sterrekundiges nog altyd gefassineer, maar hul besige aard en die teenwoordigheid van gas- en stofwolke maak dit moeilik om die aksie wat binne plaasvind waar te neem. Danksy vooruitgang in tegnologie het 'n span navorsers egter onlangs baanbrekende ontdekkings oor die Carina-newel gemaak deur die Atacama Large Millimeter Array (ALMA) te gebruik.

Onder leiding van Ph.D. student Geovanni Cortes-Rangel van die Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca in Mexiko, het die span hul aandag gevestig op die Pilare van die Carina-newel, 'n gebied wat bekend is vir sy intense stergeboorteaktiwiteit. Binne hierdie streek oorheers twee massiewe sterreswerms, Trumpler 14 en Trumpler 16, die toneel en straal kragtige ultravioletstraling uit.

Deur die molekulêre uitvloei, of strale, wat van voorwerpe binne die pilare uitgaan, te bestudeer, kon die navorsers insig kry in die prosesse wat in hierdie stergeboorte-kwekery plaasvind. Die straling van die warm O-tipe sterre in die sterreswerms verlig en vorm die stowwerige pilare, wat die teenwoordigheid van protosterre, protoplanetêre skywe en strale openbaar. Hierdie uiterste omgewings bied 'n unieke geleentheid om die vorming van pasgebore sterre agter die sluier van gas en stof te bestudeer.

Een van die sleutelbevindinge van die studie was die meting van die massas omtreksterrelskywe rondom die nuutgevormde sterre, asook die omvang van die molekulêre uitvloeie of strale. Die span het ontdek dat die bronne van hierdie strale lae- of middelmassa-protosterre is. Soos hierdie babasterre vorm, word invallende materiaal verhit en uitgestoot in 'n bipolêre vloei langs die spin-as van die protoster. Die botsings met die omliggende gas en stof wek gasse in die newels op en laat dit verlig.

Hierdie strale, wat spoed van honderdduisende kilometers per uur kan bereik, staan ​​bekend as Herbig-Haro Objects. Hierdie voorwerpe is vernoem na sterrekundiges George Herbig en Guillermo Haro, wat hulle eers breedvoerig bestudeer het, en is noodsaaklike komponente van die ster-geboorteproses.

Deur die ALMA-data te ontleed, het die navorsers verskeie kompakte bronne geïdentifiseer wat millimeter-golflengte-straling afgee, bekend as Herbig-Haro-voorwerpe. Hulle het ook koolstofmonoksied-uitvloeie opgespoor wat met hierdie voorwerpe geassosieer word. Een besonder noemenswaardige voorwerp is HH 666, wat gedraaide strale bevat wat oor 10 ligjare strek en groot boogskokke skep wanneer dit met die omliggende newel geraak word.

Die ontdekkings wat binne die Carina-newel gemaak is, verskaf deurslaggewende insigte oor stervorming en die evolusie van omsend- en protoplanetêre skywe. Die foto-verdampingsaksie van die uitvloei van die babasterre erodeer die pilare geleidelik, wat moontlik hul vernietiging binne 100,000 XNUMX tot 'n miljoen jaar veroorsaak. Gevolglik kan die blootgestelde omtreksterrelskywe in protoplanetêre skywe verander, wat die verhoog vir potensiële planeetvorming stel.

Die studie dui ook daarop dat ten spyte van die harde bestralingsomgewing, genoeg stofmassa in die streek kan bly om planetêre vorming te ondersteun. Die navorsers het beraam dat daar tussen 0.01 en 0.7 sonmassas materiaal oor kan wees, wat die nodige bestanddele vir die geboorte van planete verskaf.

Soos ons begrip van stergeboortestreke verdiep, kry ons waardevolle insigte in die prosesse wat ons heelal vorm. Die Carina-newel is steeds 'n boeiende plek vir sterrekundiges, wat 'n kykie bied in die geheimsinnige wêreld van stervorming en potensiële planetêre stelsels.

FAQ

Wat is Herbig-Haro-voorwerpe?

Herbig-Haro-voorwerpe is helder newels wat in groter newels gevind word en word met pasgebore sterre geassosieer. Hulle word gevorm wanneer strale gas en stof van protosterre met die omliggende newel bots, die gasse opwek en veroorsaak dat hulle verlig.

Hoe dra strale by tot stervorming?

Stralers speel 'n beduidende rol in die stervormingsproses. Soos protosterre vorm, word invallende materiaal verhit en uitgestoot in 'n bipolêre vloei langs die protoster se spin-as. Hierdie strale bots met die gas en stof in die ster-geboorte-streek en skep skokgolwe wat verdere stervorming kan veroorsaak en die omliggende omgewing kan vorm.

Kan planete in stergeboortestreke vorm?

Ja, planetêre vorming is moontlik in stergeboortestreke soos die Carina-newel. Ten spyte van die intense bestraling en die erosie van omtrekstellêre skywe, kan daar genoeg stofmassa oorbly om die vorming van planete te ondersteun. Die studie dui daarop dat planete moontlik reeds gevorm het of aktief in die Carina-newel vorm.