Die middelpunt van die Aarde bly 'n enigmatiese plek, geleë byna 4,000 7.6 myl onder ons voete. Terwyl mense net daarin geslaag het om XNUMX myl in die aarde se oppervlak af te boor, het wetenskaplikes alternatiewe maniere gevind om die struktuur daarvan te bestudeer. Deur seismiese golwe te meet, het navorsers insigte verkry in die interne samestelling van ons planeet.

Die aarde bestaan ​​uit drie hooflae: die kors, mantel en kern. Die kors, wat die dunste laag is, maak slegs 1% van die aarde se volume uit en is waar alle bekende lewe bestaan. Dit word verdeel in oseaniese kors, wat onder die oseane geleë is en hoofsaaklik uit basaltrots bestaan, en kontinentale kors, wat baie dikker is en hoofsaaklik uit graniet bestaan.

Onder die kors lê die mantel, wat ongeveer 84% van die aarde se volume uitmaak. Alhoewel die mantel soliede rots is, gedra dit soos 'n vloeistof in geologiese tydskale. Die boonste mantel en die onderste mantel het verskillende eienskappe en strek tot 'n diepte van ongeveer 1,800 XNUMX myl. Die mantel bestaan ​​uit verskeie minerale, met bridgmaniet die volopste.

By die kern van die Aarde lê 'n 1,400 1,520 myl dik laag gesmelte yster en nikkel wat die buitenste kern genoem word. Hierdie vloeibare see omhul die binnekern, wat 'n soliede ysterbal is wat ongeveer XNUMX XNUMX myl in deursnee meet. Die beweging van gesmelte yster in die buitenste kern genereer die aarde se magnetiese veld.

Die aarde se kern het gevorm soos die planeet oor miljarde jare afgekoel het. Die swaarder elemente, soos yster en nikkel, het na binne migreer om die kern te skep. Die binnekern bly groei soos die yster stol, maar teen 'n baie stadige tempo. Dit word meestal solied gehou as gevolg van die geweldige druk wat daarop uitgeoefen word.

Om die aarde se interne struktuur te verstaan, bied nie net insigte in sy vorming nie, maar help ook wetenskaplikes om geologiese verskynsels, soos aardbewings en plaattektoniek, te bestudeer. Deur seismiese analise en ander tegnieke gaan navorsers voort om die geheimenisse van die planeet onder ons voete te onthul.

