Skadelike impak van goudmynbou wat deur kwikbesoedeling in tropiese voëls aan die lig gebring is

’n Baanbrekerstudie wat in die joernaal Ecotoxicology gepubliseer is, het kommerwekkende vlakke van kwik in tropiese voëls aan die lig gebring, wat lig werp op die nadelige uitwerking van goudmynbou op die omgewing. Hierdie omvattende navorsing, wat deur 37 geleerdes van sewe lande uitgevoer is, ondersoek die grootste databasis van kwikkonsentrasies in tropiese voëls tot nog toe.

Ontleding van 2,316 322 bloed- en veermonsters van 30 voëlspesies regoor Sentraal-Amerika, Suid-Amerika en die Wes-Indiese Eilande het kwikkonsentrasies aan die lig gebring wat veilige vlakke ver oorskry. Veral kommerwekkend was die ontdekking van 'n groen visvanger met XNUMX keer die aanbevole hoeveelheid kwik. Die navorsing het ook geïdentifiseer dat kwikkonsentrasies byna vier keer hoër was in gebiede wat geraak word deur ambags- en kleinskaalse goudmynbedrywighede.

Ambags- en kleinskaalse goudmynbou is die grootste bydraer tot kwikbesoedeling wêreldwyd, verantwoordelik vir byna 38% van mensgegenereerde kwikbesoedeling. Hierdie bedrywighede gebruik kwik om klein deeltjies goud uit grond en sediment te onttrek. Die resulterende afvalmateriaal, wat kwik bevat, word in die grond, water en atmosfeer neergelê. Omdat hierdie kleinskaalse bedrywighede uitdagend is om te monitor, redeneer mynwerkers dat die gebruik van kwik nodig is vir maksimum produktiwiteit.

Afgesien van goudmyn, stel ander menslike aktiwiteite soos die verbranding van plantegroei om woude skoon te maak vir landbou kwik vry in die omgewing. Daarbenewens kom kwik natuurlik voor en word vrygestel deur vulkaniese aktiwiteit, wat meer algemeen in die geologies aktiewe trope voorkom. Die swaar neerslae in hierdie streke roer kwik wat op land en in rivierbeddings gesak het, op en maak dit meer toeganklik vir verbruik deur diere.

Risikovlakke vir hoë kwikkonsentrasies is hoër in vleisetende voëlspesies en voëls met akwatiese habitatte. Aangesien kwik hoofsaaklik in hul prooi ophoop, is vleisetende diere meer geneig tot verhoogde vlakke. Voëls wat in akwatiese habitatte woon, staar ook bykomende blootstelling aan kwik in die gesig as gevolg van die ophoping daarvan in rivierbeddings.

Die implikasies van hierdie navorsing strek verder as tropiese voëls, aangesien hulle as aanwysers van algehele ekosisteemgesondheid beskou word. As voëls verhoogde kwikvlakke toon, is dit waarskynlik dat ander spesies ook onder besoedeling ly. Verder is menslike gemeenskappe, veral dié stroomaf van goudmynbedrywighede, vatbaar vir kwikbesoedeling. Die eet van voëls met hoë kwikvlakke hou gesondheidsrisiko's vir mense in, insluitend immunologiese probleme en verhoogde vatbaarheid vir siektes.

Die studie beklemtoon die behoefte aan beter onderwys rakende die langtermyn omgewingskade wat deur goudmynbou in plaaslike gemeenskappe wat op mynbou staatmaak vir hul lewensbestaan, veroorsaak word. Terwyl regerings gepoog het om volhoubare mynboupraktyke af te dwing, het opposisie van die goudbedryf vordering belemmer. Verbruikers kan bydra deur produkte te kies wat slegs gesertifiseerde volhoubare goud bevat.

Hierdie navorsing dien nie net as 'n wekroep vir voëlbewaring in die neotrope nie, maar beklemtoon ook die waarde van samewerkingspogings met plaaslike belanghebbendes. Die betrokkenheid van diverse plaaslike navorsers het die identifikasie van gebiede moontlik gemaak waar kwikbesoedeling 'n beduidende bedreiging inhou. Dit is van kardinale belang om die bewaring van tropiese ekosisteme te prioritiseer en die gesondheid van beide natuurlewe en menslike gemeenskappe te beskerm.