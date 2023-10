Die soeke na uitheemse lewe: die opsporing van biohandtekeninge in eksoplaneet-atmosfere

Sterrekundiges is op soek na tekens van lewe buite ons sonnestelsel, en die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) sal 'n deurslaggewende rol in hierdie soektog speel. Die JWST het die potensiaal om die atmosfeer van verskeie belowende eksoplanete op te spoor, en bied insig in die moontlikheid van lewe buite die Aarde. Om te bepaal wat as 'n ware chemiese handtekening van lewe kwalifiseer, bied egter 'n uitdaging.

Om eksoplanete waar te neem, fokus sterrekundiges op hul gasheersterre en wag vir die planete om deur die ster en die teleskoop te beweeg of tussen die ster en die teleskoop te beweeg. Soos die planeet beweeg, gaan die ster se lig deur sy atmosfeer, wat dalings en pieke in die ster se helderheid veroorsaak, afhangende van die chemikalieë wat in die atmosfeer teenwoordig is. Hierdie variasies skep 'n chemiese strepieskode vir die deurgaande planeet.

Tradisioneel het wetenskaplikes na spesifieke gasse, soos suurstof of metaan, as potensiële biosignatures gesoek. Hierdie gasse kan egter ook deur nie-biologiese prosesse geproduseer word, wat hulle onbetroubare aanwysers van lewe op hul eie maak. In plaas daarvan oorweeg wetenskaplikes die konteks waarin hierdie gasse gevind word. Byvoorbeeld, om metaan en suurstof saam te vind, sal baie suggestief wees vir lewe, aangesien dit moeilik is om hierdie gasse in kombinasie sonder biologie te produseer.

Die monitering van 'n eksoplaneet se atmosfeer oor tyd kan ook waardevolle inligting verskaf. Seisoenale variasies in die konsentrasie van sekere gasse, soos osoon, kan as 'n vingerafdruk van lewe dien. Daarbenewens ontwikkel wetenskaplikes agnostiese biohandtekeninge wat nie aannames maak oor die biochemie van uitheemse lewe nie. Een agnostiese biosignatuur is die mate van chemiese "verbasing" of onewewig in 'n eksoplaneet se atmosfeer.

Die bepaling van biosignatures van uitheemse lewe is 'n komplekse taak wat versigtigheid en noukeurige ontleding vereis. Terwyl wetenskaplikes voortgaan om eksoplanetatmosfeer met die JWST en ander instrumente te verken, hoop hulle om die eerste wenke van lewe buite ons sonnestelsel te ontbloot.

