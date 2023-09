Hoe die menslike brein aanpas by kleure op ander planete

Die menslike brein het 'n ongelooflike vermoë om aan te pas by verskillende ligtoestande, wat ons in staat stel om kleure as "normaal" te beskou selfs wanneer ons 'n getinte sonbril dra of soos ons ouer word en ons oë meer vergeel word. Wat sou egter gebeur as ons in 'n heeltemal onbekende omgewing, soos 'n ander planeet, aan kleure blootgestel word? Volgens kenners sal ons brein waarskynlik aanpas om hierdie kleure mettertyd as meer neutraal te beskou.

Michael Webster, 'n kognitiewe visie-wetenskaplike, stel voor dat wat ook al die oorheersende kleur op 'n ander planeet is, dit uiteindelik vir ruimtevaarders grys sal voorkom. Byvoorbeeld, as mense na Mars sou reis, sou die Rooi Planeet geleidelik bruiner of gryser begin lyk in plaas van rooi. Die Mars-hemel, wat vir ons okerkleurig lyk, sou vir ruimteverkenners blouer begin lyk, hoewel nie dieselfde blou as die Aarde s'n nie.

Die persepsie van kleure op ander planete sal egter afhang van die dominante kleure van beide die atmosfeer en die landskap. Die brein se aanpassing sal beïnvloed word deur die verhouding tussen die lig wat deur die atmosfeer kom en die kleure van die omgewing. In 'n scenario waar 'n eksoplaneet pers plantegroei en 'n goue lug het, kan die brein anders aanpas.

Die brein se reaksie op kleur is nie net gebaseer op kleur nie, maar ook op intensiteit. As 'n omgewing 'n beperkte kleurpalet het, word die brein meer ingestel op subtiele veranderinge in skaduwee. Met verloop van tyd sal uitgewaste kleure as meer lewendig beskou word, en omgekeerd.

Terwyl daar gewag word vir ruimtevaarders om by 'n nuwe planeet aan te pas, is daar die moontlikheid om 'n toestel te skep wat die omgewing outomaties vir hulle filter en aanpas. Derya Akkaynak, 'n ingenieur en oseanograaf, werk tans aan 'n rekenaaralgoritme genaamd "Sea-thru", wat onderwaterbeelde aanpas om te lyk asof dit op land geneem is. Deur die blou filtrasie wat deur water veroorsaak word reg te stel, bied die algoritme 'n nuwe perspektief op onderwateromgewings.

Alhoewel die proses om aan te pas by kleure op 'n uitheemse planeet onseker bly totdat mense een werklik besoek, kan ervarings in die diepsee 'n benadering gee. In die afwesigheid van rooi lig, verskyn onderwater dieptes geel, wat 'n vreemde en onbekende visuele ervaring skep.

Ten slotte, die menslike brein beskik oor merkwaardige aanpasbaarheid wanneer dit kom by die waarneming van kleure in verskillende omgewings. Wanneer ons aan onbekende kleure op ander planete blootgestel word, sal ons brein waarskynlik aanpas om hulle mettertyd as meer neutraal te beskou, met faktore soos dominante atmosferiese en landskapkleure wat 'n rol speel in hierdie aanpassing. Daarbenewens word die brein se persepsie van kleur beïnvloed deur beide kleur en intensiteit. Terwyl daar gewag word vir ruimtevaarders om aan te pas, is daar die moontlikheid om toestelle te ontwikkel wat die omgewing outomaties vir hulle filter en aanpas. Die diepsee bied 'n blik op hoe die brein op onbekende kleurpalette kan reageer.

Bronne:

– Lewende Wetenskap