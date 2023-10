NASA se OSIRIS-REx-sending ontbloot oorvloedige asteroïdemateriaal

Die OSIRIS-REx-span by NASA ervaar 'n positiewe verrassing terwyl hulle die monsters saamstel wat van asteroïde Bennu verkry is. Die aanvanklike ontleding toon dat daar 'n aansienlik groter hoeveelheid asteroïdemateriaal is as wat verwag is. Hierdie onverwagte oorvloed het die wetenskaplike gemeenskap opgewonde gemaak, want dit bied 'n unieke geleentheid vir in-diepte studie.

Met die verwydering van die deksel van die wetenskaphouer, het navorsers 'n oorvloed materiaal buite die TAGSAM-kop ontdek, waar die meeste van die Bennu-materiaal gestoor word. Christopher Snead, die adjunkhoof van OSIRIS-REx-kurasie by NASA se Johnson Space Centre, het entoesiasme uitgespreek oor die onverwagte rykdom van materiaal en gesê: “Daar is baie oorvloedige materiaal buite die TAGSAM-kop wat op sigself interessant is. Dit is regtig skouspelagtig om al daardie materiaal daar te hê.”

Die span is tans besig met 'n "vinnige kyk"-analise van die eerste monster wat van buite die TAGSAM-kop versamel is. Hierdie ontleding sal insig gee in die aard van die Bennu-materiaal en verwagtinge stel vir die komende bevindinge. Verskeie instrumente, insluitend 'n skandeerelektronmikroskoop, infrarooi metings en x-straaldiffraksie, sal gebruik word om die monster te ontleed.

Die komende weke sal vir die navorsers besig wees terwyl hulle die TAGSAM-kop in 'n gespesialiseerde handskoenboks inskuif vir demontage. Hierdie ingewikkelde proses het ten doel om die grootmaat monster binne te openbaar, wat 'n meer omvattende begrip van die versamelde materiaal moontlik maak. Die OSIRIS-REx-sending, wat vir die eerste keer suksesvol monsters van 'n asteroïde versamel het, het aansienlike aandag getrek.

Bennu, die asteroïde waaruit die monsters verkry is, het geweldige wetenskaplike belang. Die antieke aard daarvan bied waardevolle insigte oor die vroeë vorming van ons sonnestelsel en die toestande wat gelei het tot die skepping van planete soos die Aarde. Met sy koolstofryke samestelling kan Bennu moontlik organiese molekules en aminosure bevat wat leidrade oor die oorsprong van lewe bevat. Verder maak Bennu se nabyheid aan die Aarde dit 'n voorwerp van groot belang, aangesien dit 'n relatief hoë waarskynlikheid het om ons planeet in die laat 22ste eeu te beïnvloed.

Bronne: NASA, Earth.com