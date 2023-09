Die magie van die noordelike ligte: waar en wanneer om die skouspelagtige vertoning in Ierland te vang

Die skoonheid van die noordelike ligte, 'n betowerende natuurlike ligvertoning, kan op verskeie plekke regoor Ierland en Noord-Ierland gesien word. Alhoewel daar geen waarborg is om hierdie wonderlike verskynsel te sien nie, kan die komende equinox op 23 September jou kanse om dit te ervaar verhoog. David Moore, redakteur van die tydskrif Astronomy Ireland, verduidelik dat die toestande in die aarde se magneetveld en die kanteling van die planeet tydens die ewening kan lei tot 'n vertoon van die aurora. Dit waarborg egter nie 'n besigtiging nie; dit verhoog net die waarskynlikheid.

Die beste plekke om die noordelike ligte in Ierland te aanskou, is die landelike noordkus van Noord-Ierland en Mayo as gevolg van hul nabyheid aan die Atlantiese Oseaan. Die afwesigheid van dorpsligte in hierdie streke bied 'n duideliker beeld van die aurora. Skoon lug is egter noodsaaklik om die ligte raak te sien, ongeag die ligging in die land.

Die aurora-proses begin met sonfakkels, uitbarstings op die son wat miljarde ton straling in die ruimte vrystel. Hierdie gelaaide deeltjies tref ongeveer twee dae later die Aarde se atmosfeer en sommige word in die Aarde se magnetiese veld vasgevang, wat die noordelike ligte skep wanneer hulle met atmosferiese gasse bots. Die intensiteit van die ligte hang af van die aktiwiteit van die deeltjies en kan by seldsame geleenthede verder suid as gewoonlik strek.

Om jou kanse om die noordelike ligte te sien, te maksimeer, is dit van kardinale belang om weg te wees van mensgemaakte ligte, aangesien dit die uitsig kan verberg. Om in 'n dorp of stad te woon, kan die sigbaarheid van die ligte beperk tot slegs groot uitstallings. Plekke op die platteland met geen helder ligte na die noorde nie, bied egter 'n wonderlike uitsig oor die aurora.

Sterrekunde Ierland bied 'n aurora-waarskuwingsdiens om die publiek oor potensiële waarnemings te voorspel en in te lig. Die waarskuwings bevat inligting oor die verwagte aktiwiteit in die lug, insluitend die aurora. Die noordelike ligte kan enige tyd van die nag verskyn, wat wissel in duur van 'n paar uur tot die hele nag.

Wolkbedekking kan die uitsig van die ligte belemmer, so helder lug is ideaal om hierdie skouspelagtige vertoning te aanskou. Gelukkig word die volgende paar jaar as gunstig beskou om die noordelike ligte te sien, aangesien die son na verwagting sy piekaktiwiteit in 2025 sal bereik.

Bronne: Astronomy Ireland magazine