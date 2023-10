NASA se Psyche Mission: Probing the Metal-Rich Asteroïde

NASA berei voor om die Psyche-ruimtetuig te lanseer op 'n missie om die metaalryke asteroïde genaamd Psyche te ondersoek. Hierdie missie is betekenisvol omdat vorige asteroïde-sondersoekmissies op rotsagtige of ysige voorwerpe gefokus het, terwyl Psyche hoofsaaklik uit metaal bestaan. Deur die asteroïde van nader te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insigte te kry oor die vorming van die Aarde en ander planete in ons sonnestelsel.

Die Psyche-sending is geskeduleer vir lansering op 12 Oktober 2021. Die ruimtetuig sal deur 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl vanaf Launch Complex 39A by NASA se Kennedy-ruimtesentrum in Florida gedra word. Aanvanklik sou die missie op 5 Oktober begin, maar 'n probleem met die stuwers het 'n week vertraging vereis om die probleem op te los.

Sodra dit gelanseer is, sal Psyche ongeveer 2.2 miljard myl reis om die hoof-asteroïdegordel te bereik, waar dit die wentelbaan van die Psyche-asteroïde aan die einde van Julie 2029 sal binnegaan. Die ruimtetuig sal ongeveer twee jaar spandeer om die asteroïde te wentel, foto's te neem, die oppervlak te karteer, en die insameling van data om die samestelling daarvan te bepaal.

Die Psyche asteroïde, vernoem na die Griekse godin van die siel, is ongeveer 173 myl breed en wentel om die Son in die buitenste deel van die hoof asteroïdegordel. Daar word geglo dat dit die blootgestelde kern van 'n planetesimaal is, 'n bousteen van 'n planeet. Gewelddadige botsings tydens die vroeë vorming van die sonnestelsel het moontlik die buitenste laag daarvan gestroop.

Die Psyche-ruimtetuig is toegerus met 'n magnetometer, 'n gammastraal- en neutronspektrometer en 'n multispektrale beeldhouer om die asteroïde te bestudeer. Dit sal na bewyse van 'n antieke magnetiese veld soek, die chemiese elemente van die asteroïde bepaal en inligting verskaf oor sy mineraalsamestelling.

Die Psyche-missie het vertragings en uitdagings in die gesig gestaar, met 'n geraamde koste van $1.2 miljard. Dit was oorspronklik geskeduleer vir bekendstelling in 2022, maar is vertraag weens probleme met vlugsagteware en toetstoerusting. In Oktober 2022 het NASA aangekondig dat die sending weer op koers was nadat personeel- en kommunikasiekwessies opgelos is wat tot die vertraging bygedra het.

Die Psyche-sending bied 'n unieke geleentheid om die kern van ons planeet en die vorming van rotsagtige planete in ons sonnestelsel te verstaan. Dit kan waardevolle insigte verskaf in die geskiedenis en chaotiese evolusie van ons sonnestelsel.

