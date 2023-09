NASA se OSIRIS-REx-sendingstel om asteroïdemonster huis toe te bring

Na 'n sewe jaar lange sending gaan NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig na die aarde terugkeer en die eerste asteroïdemonster ooit wat in die ruimte versamel is, aflewer. Die ruimtetuig is in 2016 gelanseer met die doel om rotse van die asteroïde Bennu, wat 200 miljoen myl daarvandaan geleë is, vas te vang.

Die ruimtetuig sal 'n kapsule vrystel wat byna nege onse rots en grond bevat wat as 4.5 miljard jaar oud beskou word. Sondag sal die kapsule oor die Dugway Proving Grounds in Utah gegooi word, met sy landing wat om 10:55 vm. ET in die Utah-woestyn geprojekteer word.

Die belangrikheid van hierdie monster lê in sy potensiaal om ons begrip van die sonnestelsel se oorsprong te revolusioneer. Nicole Lunning, hoof-OSIRIS-REx-monsterkurator, verduidelik dat die bestudering van hierdie monsters waardevolle insigte sal verskaf oor hoe ons sonnestelsel gevorm het en die moontlikheid van lewe buite die Aarde.

Om die bewaring van die monsters te verseker en organiese kontaminasie te voorkom, is 'n hiperskoon kamer in gebou 31 by die Johnson Space Centre in Houston, Texas, gebou. Hierdie fasiliteit is soortgelyk aan die een wat gebruik word om die Apollo-maanrotse te verwerk.

Wetenskaplikes van regoor die wêreld sal die geleentheid kry om hierdie monsters te bestudeer en nuwe wetenskaplike vrae te verken wat onbeantwoord bly deur bestaande monsters op Aarde. Met die verwagte verspreiding van monsters na die breër wetenskaplike gemeenskap, word talle deurbraak-ontdekkings verwag.

Hierdie sending is nie NASA se eerste poging tot 'n monster-terugsendingsending nie. In 2004 het die Genesis-sending 'n valskermfout ervaar en in Utah neergestort, wat gelei het tot die herstel van sommige beskadigde monsters. Twee jaar later het die Stardust-sending suksesvol geland nadat monsters van Comet Wild 2 en interstellêre stof versamel is.

Oor die algemeen verteenwoordig die sukses van die OSIRIS-REx-sending 'n opwindende mylpaal in ruimteverkenning en het die potensiaal om ons begrip van die heelal te hervorm.

Bronne:

– ABC Nuus