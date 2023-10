Die eggo's van geskiedenis: sonsverduistering verskyn bo Chaco Canyon

Op 14 Oktober 2023 het 'n betowerende sonsverduistering bekend as 'n "ring van vuur" vir 4 minute en 48 sekondes bokant Chaco Culture National Park in New Mexico verskyn. Hierdie seldsame hemelse gebeurtenis eggo die antieke tradisies van die Puebloan mense wat die streek tussen 850 en 1250 nC bewoon het. Chaco Canyon, met sy sonstilstand, equinox en maansiklusmerkers, is nie net die tuiste van sommige van die oudste bekende sonkykers nie, maar hou ook rotstekeninge wat verlede verduisterings uitbeeld.

Besoekers aan Chaco Canyon het 'n wedloop teen tyd in die gesig gestaar, aangesien slegs 150 parkeerplekke in die canyon beskikbaar was. Baie gretige verduistering-jaers het vroeg in die oggend opgedaag en die donker grondpad navigeer om die hemelse skouspel te aanskou. Ten spyte van die verkeer en hobbelrige paaie, het die reis hulle terug in tyd vervoer en alle spore van die moderne wêreld verwyder.

Die antieke Puebloan beskawing het verskeie verduisterings tydens sy hoogtepunt gesien, en een besonder intrigerende stuk rotskuns, bekend as die "Rock of the Sun," beeld 'n totale sonsverduistering vanaf 1097 uit. Die ingewikkelde kerfwerk op die rots lyk soos die sonkorona tydens 'n verduistering, en wetenskaplikes glo dit verteenwoordig wat die Puebloan-mense op 11 Julie 1097 tydens 'n 5-minuut en 1-sekonde totaliteitsgebeurtenis gesien het.

Soos die gedeeltelike verduistering gevorder het, het die beligting in die canyon dramaties verander, en skaduwees wat deur die kronkelende canyonrande en ou strukture gegooi is, het vaag geword. Die waarnemers wat deur die groot kiva by Casa Rinconada versamel is, het die betowerende gesig van die "ring van vuur" ervaar, met Baily se krale sigbaar aan weerskante van die ringvormigheid. Vir diegene wat gelukkig genoeg was om hierdie gebeurtenis te sien, was dit 'n hoogtepunt van 'n lang ambisie en 'n diep gevoel van verbintenis met die antieke tradisies en geskiedenis van Chaco Canyon.

Chaco Canyon se Casa Rinconada, met sy presiese belynings na kardinale rigtings, het die perfekte ligging vir astrofotograaf Mike Shaw gebied. Hy het 'n werkswinkel gereël om die "ring van vuur" vas te vang en beskryf hoe hy 'n diep gevoel van behoort te voel. Die temperatuur het merkbaar gedaal soos die verduistering gevorder het, en die gewoonlik stil canyon was gevul met die gesange van voëls.

Die volgende totale sonsverduistering wat vanaf Chaco Canyon waarneembaar is, word eers op 3 Julie 2866 verwag, maar die eggo's van die geskiedenis sal voortgaan om deur die tyd te resoneer, wat toekomstige geslagte verbind met die hemelse wonders wat hul voorvaders ervaar het.

