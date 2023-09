Kyk na die Starlink "Satelliet Train" oor Houston

Maak gereed vir 'n hemelse skouspel in Houston vanaand en Vrydagaand, aangesien jy dalk 'n blik op die Starlink "satelliet trein" kan kry. Starlink is 'n netwerk van satelliete wat deur SpaceX ontwikkel is met die doel om laekoste-internet aan afgeleë liggings te verskaf. Tans is daar meer as 4,500 340 Starlink-satelliete in 'n wentelbaan ongeveer XNUMX myl bokant die Aarde se oppervlak.

Gedurende 'n helder nag, as jy op die regte tyd opkyk, sal jy dalk 'n parade van satelliete oor die hemelruim sien. Hierdie satelliete is dikwels verwar met ongeïdentifiseerde vlieënde voorwerpe (VVV's) weens hul voorkoms.

Volgens 'n Starlink-spoorsnyer sal die "trein" vir die volgende twee nagte besonder helder oor Houston wees. Verwag om dit Donderdag om 8:30 van die noordweste na die ooste te sien beweeg, en Vrydag om 8:38 van die noordweste na die suide.

As jy 'n dowwer uitsig verkies, word vroeg op die volgende dae wakker. Op Vrydag kan jy om 5:21 na buite gaan om te sien hoe die satelliettrein van die noorde na die noordooste beweeg. Saterdag sal dit om 6:09 van die weste na die noordooste sigbaar wees. Kyk Sondag uit daarvoor om 5:26 vm. van die noorde na die noordooste, en weer om 6:05 vm. van die noordweste na die suidooste. Laastens, op Maandag, kan jy dit om 5:53 van die weste na die suidooste vang.

Die kykvensters vir hierdie waarnemings kan wissel van twee tot sewe minute. In Augustus het baie mense in Suidoos-Texas 'n string ligte in die lug gesien, wat eintlik 15 Starlink-satelliete was wat vanaf Vandenberg Space Force Base in Kalifornië gelanseer is.

Dus, as jy die Starlink-“satelliet-trein” bo-oor sien, sal jy 'n merkwaardige vertoning van menslike innovasie en vordering in die strewe na globale konnektiwiteit aanskou.

Bronne: Starlink tracker, SpaceX