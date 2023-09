Nuwe studie vind verband tussen gereelde oefening en verminderde risiko van demensie

’n Onlangse studie het ’n korrelasie getoon tussen gereelde oefening en ’n verminderde risiko om demensie te ontwikkel. Die navorsing, uitgevoer deur 'n span wetenskaplikes aan die Universiteit van Kalifornië, het 'n groep deelnemers oor 'n tydperk van etlike jare gevolg om die impak van fisieke aktiwiteit op kognitiewe agteruitgang te bepaal.

Die bevindinge het aan die lig gebring dat individue wat aan gereelde oefening deelgeneem het 'n aansienlik laer risiko gehad het om demensie te ontwikkel in vergelyking met diegene wat 'n sittende leefstyl gelei het. Die studie het ook daarop gewys dat die tipe oefening wat uitgevoer word, minder belangrik is as die konsekwentheid en frekwensie van fisiese aktiwiteit.

Die navorsers veronderstel dat oefening die produksie van sekere chemikalieë in die brein kan vergemaklik wat teen kognitiewe agteruitgang beskerm. Hulle stel ook voor dat fisiese aktiwiteit bloedvloei en suurstoftoevoer na die brein kan verbeter, wat noodsaaklik is vir die handhawing van optimale kognitiewe funksie.

Alhoewel die studie nie delf in die spesifieke tipes of duur van oefening wat die voordeligste sou wees nie, het dit die belangrikheid beklemtoon om oefening 'n gereelde deel van 'n mens se roetine te maak. Die navorsers beveel aan om betrokke te raak by 'n verskeidenheid aktiwiteite wat kardio- en kragoefeninge insluit, sowel as aktiwiteite wat die verstand stimuleer, soos legkaarte of die aanleer van nuwe vaardighede.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie studie nie 'n oorsaak-en-gevolg verband tussen oefening en verminderde risiko van demensie daarstel nie, maar eerder 'n sterk verband tussen die twee uitlig. Verdere navorsing is nodig om die meganismes onderliggend aan hierdie skakel ten volle te verstaan.

Ten slotte, gereelde oefening blyk te wees gekoppel aan 'n verminderde risiko om demensie te ontwikkel. Die inkorporering van fisieke aktiwiteit in 'n mens se lewenstyl kan 'n positiewe impak op kognitiewe gesondheid en algehele welstand hê. Toekomstige studies sal 'n dieper begrip gee van hoe oefening as 'n voorkomende strategie teen demensie gebruik kan word.

