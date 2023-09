NASA se OSIRIS-REx lewer monsters van asteroïde 'Bennu' na die aarde

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het suksesvol monsters van die potensieel gevaarlike asteroïde genaamd 'Bennu' afgelewer. Die asteroïde, wat na raming ongeveer 500 meter breed is, word beskou as 'n waardevolle bron van inligting oor die vroeë sonnestelsel, wat as 'n "tydkapsule" optree.

Wetenskaplikes glo dat sommige van die minerale wat op Bennu gevind word, ouer kan wees as die sonnestelsel self, en hierdie monsters het die potensiaal om insigte te verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel. Daarbenewens word gedink dat hierdie asteroïde ryk is aan organiese molekules en kan selfs water bevat wat in sy minerale vasgevang is.

Die OSIRIS-REx-sending is in September 2016 gelanseer, en dit het in Desember 2018 by Bennu aangekom. Sedertdien bestudeer die ruimtetuig die asteroïde in detail, met die doel om monsters na die aarde terug te bring. Die monsternemingsproses het behels dat die ruimtetuig kortliks op Bennu se oppervlak geraak het om regoliet, of los oppervlakmateriaal, te versamel.

NASA se span wetenskaplikes en ingenieurs het noukeurig die terrein gekies vir monsterneming, bekend as Nightingale, wat geskikte voorwaardes gebied het vir die versameling van diverse en waardevolle monsters. Die ruimtetuig se Touch-And-Go-monsterverkrygingsmeganisme, TAGSAM, het vir ongeveer ses sekondes kontak gemaak met die asteroïde, wat 'n sarsie stikstofgas vrygestel het wat die regoliet laat opwaai het.

Die monsters, na raming ongeveer 2.1 onse (60 gram) in gewig, is veilig in die ruimtetuig se Sample Return Capsule gestoor. OSIRIS-REx sal nou sy twee jaar lange reis terug na die aarde begin, met die monster-terugkeerkapsule wat na verwagting op 24 September 2023 in die Utah-woestyn sal land. Sodra dit herstel is, sal die monsters na die Johnson Space Centre in Houston, Texas vervoer word , waar wetenskaplikes gedetailleerde ontledings sal doen om die geheime wat in Bennu se antieke materiaal gehou word, te ontsluit.

Hierdie baanbrekersmissie verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in ons begrip van die vroeë sonnestelsel en kan waardevolle insigte verskaf oor die oorsprong van lewe op Aarde.

Bronne:

– NASA se OSIRIS-REx-sending

– NASA Persverklaring