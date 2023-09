Asteroïde monster terugkeer: NASA se OSIRIS-REx-sending berei voor vir die landing van die aarde

Na 'n reis van sewe jaar deur die ruimte, sal NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig hierdie naweek op die aarde raak, met 'n kosbare monster van die asteroïde Bennu. Die sending se hoofondersoeker, Dante Lauretta, het sy kommer uitgespreek oor die potensiaal vir 'n botsinglanding, maar verseker dat die span 'n rugsteunplan in plek het.

OSIRIS-REx het in 2020 geskiedenis gemaak toe dit die eerste ruimtetuig geword het wat die naby-aarde asteroïde Bennu besoek het. In Oktober daardie jaar het dit monsters suksesvol in 'n raak-en-gaan-maneuver versamel. Nou is die ruimtetuig in die laaste stadiums van sy missie, met die terugkeerkapsule wat na verwagting Sondagoggend saggies in die Utah-woestyn sal land.

Die herstelspan is egter voorbereid op enige onverwagte uitkomste. Hulle het vir verskeie scenario's geoefen om die bewaring van die monster in die geval van 'n landingsanomalie te verseker. As 'n ongeluk plaasvind, sal die monster in 'n skoon kamer geneem word om besoedeling tot die minimum te beperk. Gebeurlikheidsvoorrade sal ook op die terrein beskikbaar wees indien nodig.

Die herstelpraktyk is al jare aan die gang en het onlangs uitgeloop op simulasies in Utah. Die span het self die tyd bepaal om te sien hoe vinnig hulle die monster kan haal en dit na die laboratorium kan terugbring vir verwerking. Lesse geleer uit vorige asteroïde monster-terugsendings, soos NASA se Genesis- en Stardust-missies, het die prosedures en beplanning vir OSIRIS-REx ingelig.

In die komende jare sal wetenskaplikes die monsters ontleed wat deur OSIRIS-REx teruggestuur is om insigte te kry in die vroeë sonnestelsel en planetêre vorming. Intussen sal die ruimtetuig voortgaan met sy missie om nog 'n naby-aarde asteroïde, Apophis, in 2029 te bestudeer.

