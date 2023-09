Die OSIRIS-REx-sending: Onthulling van die oorsprong van die sonnestelsel

Wetenskaplikes wag gretig op die ontleding van die grootste asteroïdemonster wat ooit versamel is, wat belangrike inligting oor die oorsprong van lewe op aarde kan bevat. Die monster is veilig by Utah se toets- en opleidingsreeks afgelewer deur 'n NASA-ruimtekapsule wat vrygestel is van die robotruimtetuig, OSIRIS-REx, na 'n reis van sewe jaar. Die hoofdoel van die sending is om lig te werp op die vorming van die sonnestelsel.

Met die suksesvolle terugkeer van die ruimtekapsule word die aandag nou na die volgende stappe gedraai. Die OSIRIS-REx-ruimtetuig, nou bekend as OSIRIS-APEX, gaan sy volgende missie onderneem. Dit sal 'n ander naby-aarde asteroïde genaamd Apophis bestudeer wanneer dit naby die aarde kom in 2029. Hierdie verkenningspoging het ten doel om gedetailleerde beelde van die asteroïde se oppervlak vas te lê en 'n deeglike studie van sy stof en rotse te doen.

Intussen is die asteroïdemonster wat tydens die sending versamel is, na 'n tydelike skoon kamer vervoer, waar dit skoonmaak en demontage ondergaan. NASA verseker dat die monster onbesmet bly deur noukeurige voorsorgmaatreëls te tref. Verpakte komponente, vergesel van 'n onoopgemaakte monsterhouer, sal dadelik by NASA se Johnson Space Centre in Houston afgelewer word. Aanvanklike ontleding van die monster sal op 11 Oktober begin en sal vanaf die sentrum uitgesaai word.

Die onveranderde en ongerepte aard van hierdie monster het die belangstelling van wetenskaplikes wêreldwyd geprikkel. Pierre Haenecour, 'n lid van die OSIRIS-REx-span, beskryf dit as 'n waardevolle insig in die fundamentele boustene van die sonnestelsel. Oor die volgende twee jaar sal wetenskaplikes die monster noukeurig bestudeer en katalogiseer in 'n toegewyde, kontaminant-vrye skoon kamer by die Johnson Space Center. Na hierdie noukeurige ondersoek sal 'n gedeelte van die steekproef beskikbaar gestel word vir verdere navorsing aan wetenskaplikes sowel binne die OSIRIS-REx-span as by vennoot-ruimte-agentskappe in Kanada en Japan.

Die oorblywende 70 persent van asteroïdemateriaal sal by NASA se Johnson Space Centre en 'n rugsteunplek in White Sands, New Mexico, gestoor word. Dit verseker dat toekomstige geslagte wetenskaplikes die geleentheid sal hê om hierdie merkwaardige steekproef te bestudeer en te ontleed. Die OSIRIS-REx-sending het nuwe weë van wetenskaplike ondersoek oopgemaak, en belowe om ons begrip van die oorsprong van die sonnestelsel te verdiep en moontlik insigte in die oorsprong van lewe op Aarde te ontsluit.

Bronne:

– NASA via AP

– Al Jazeera