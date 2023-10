Bystand vir individue met gestremdhede: Toegang tot FCC-openbare lêerinhoud

Om gelyke toegang tot die FCC Openbare Lêer te verseker, is KOB daartoe verbind om bystand aan individue met gestremdhede te verskaf. As jy hulp nodig het om toegang te verkry tot die inhoud van die FCC Public File, kan jy ons kontak via ons aanlyn vorm of deur 505-243-4411 te skakel.

Toeganklikheid is 'n belangrike aspek van digitale inhoud, en dit is nodig om in die behoeftes van individue met gestremdhede te voorsien. By KOB streef ons daarna om gelyke geleenthede aan almal te bied om toegang te verkry tot die inligting en hulpbronne wat beskikbaar is in die FCC Public File.

As jy 'n persoon met gestremdhede is en hulp benodig om toegang tot die inhoud te verkry, gebruik asseblief die aanlynvorm of kontak ons ​​per telefoon. Ons span is toegewyd om enige toeganklikheidskwessies aan te spreek wat u mag teëkom wanneer u probeer om toegang tot die FCC-publieke lêer te kry.

Ons verstaan ​​die belangrikheid van die verskaffing van gelyke toegang tot inligting en hulpbronne, en ons sal jou help om die FCC Openbare Lêer te navigeer.

Dit is noodsaaklik om daarop te let dat hierdie webwerf nie bedoel is vir gebruikers wat binne die Europese Ekonomiese Gebied geleë is nie. Vir kykers in hierdie streek, beveel ons aan om alternatiewe metodes te soek om toegang tot die FCC Public File-inhoud te verkry.

KOB-TV, LLC, 'n Hubbard-uitsaaimaatskappy, is daartoe verbind om inklusiwiteit en toeganklikheid te bevorder. Ons streef daarna om 'n digitale omgewing te skep waar individue met gestremdhede met gemak toegang tot inligting en hulpbronne kan verkry.

Definisies:

FCC Public File: 'n Versameling dokumente en rekords wat deur uitsaaistasies in stand gehou word wat inligting verskaf oor hul bedrywighede en dienste, insluitend staatsdiensaankondigings, politieke advertensies en inligting oor stasieeienaarskap.

Bronne:

– KOB-TV, LLC

– Hubbard Uitsaaimaatskappy