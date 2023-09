Klein lugborrels wat in ys vasgevang is, versnel gletssmelting, ontdek wetenskaplikes

’n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes gedoen is, het aan die lig gebring dat lugborrels onder druk wat in ys vasgevang is, ’n beduidende rol speel om die agteruitgang van gletsers te versnel. Tydens die smeltproses bars biljoene van hierdie borrels in die water in, wat onstuimige strome veroorsaak wat warm water met die ys in aanraking bring. Hierdie verskynsel word veral in getywatergletsers waargeneem, wat groot hoeveelhede ys in die see vrystel.

Gletser Erin Pettit en haar span by Oregon State University het die studie in Alaska gedoen, waar die gletsers elke jaar meer as 70 miljard ton ys verloor. Hierdie verlies dra by tot stygende seevlakke wêreldwyd. Die navorsers het ontdek dat die klein lugborrels die ys in getywatergletsers vinniger laat smelt. Soos die ys smelt, trek die stygende borrels water vinniger op, wat 'n sesvoudige toename in die vloeispoed tot gevolg het in vergelyking met borrelvrye ys.

Die studie dui daarop dat die impak van hierdie borrels op gletsersmelting ernstige gevolge kan hê. Die bevindinge verbeter nie net ons begrip van klimaatsverandering nie, maar kan ook die afname in die oorvloed van robbe in sekere Alaska-fjords verklaar.

Gletsers word gevind om gevul te wees met miljoene klein lugborrels, saamgepers tot tot 20 keer die druk van die Aarde se atmosfeer. Hierdie borrels word geskep soos sneeu oor duisende jare ophoop en in ys saampers. Pettit se span het borrelryke ys van 'n getywatergletser genaamd Xeitl Sít' in Tlingit geoes en waargeneem hoe dit smelt in 'n vistenk vol seewater. Die gletserys het 2.25 keer vinniger as borrelvrye ys gesmelt as gevolg van die stygende strome wat veroorsaak is deur die teenwoordigheid van borrels.

Die studie, gepubliseer in die joernaal Nature Geoscience, bied insig in die "snap, crackle, and pop"-klanke wat naby gletsers opgeneem is. Daar is gevind dat hierdie geluide die gevolg is van lugborrels wat uit die smeltende ys spring. Die navorsing dui daarop dat die borrels die grenslaag koue water meng wat tipies die gletserys van die warmer water isoleer, wat die ys uiteindelik aan warmer oseane blootstel.

Verdere navorsing is nodig om die omvang van die impak van hierdie borrels op gletsers in ander streke, soos Antarktika, te verstaan. Die bevindinge beklemtoon egter die dringende behoefte om die versnellende afname van gletsers aan te spreek en die belangrike rol wat hierdie klein lugborrels in die proses speel.

