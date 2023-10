'n Fassinerende ontdekking oor Arrokoth's Mounds deur Southwest Research Institute

’n Onlangse studie wat deur navorsers by die Suidwes-navorsingsinstituut gedoen is, het ’n interessante bevinding oor Arrokoth ontbloot, ’n trans-Neptuniese voorwerp wat bekendheid verwerf het deur die New Horizons-ondersoek. Die studie onthul dat die twee lobbe van Arrokoth versier is met heuwels, elk ongeveer vyf kilometer in deursnee. Hierdie heuwels gee die lobbe 'n framboosagtige voorkoms en deel soortgelyke eienskappe soos vorm, grootte, kleur en albedo. Hierdie ooreenkoms dui sterk daarop dat die heuwels ontstaan ​​het uit afsonderlike voorwerpe wat saamgeklomp het om die lobbe van Arrokoth te vorm, wat oor 18 kilometer in breedte strek.

Arrokoth word as 'n planetesimaal geklassifiseer en woon binne die Kuipergordel, 'n uitgestrekte streek anderkant Neptunus wat oorblyfsels van die sonnestelsel se vorming huisves. Om die kenmerke van planetesimale te verstaan ​​is noodsaaklik om die prosesse te begryp wat gelei het tot die vorming van ons hedendaagse planete. Die twee lobbe van Arrokoth dui op die "stromende onstabiliteitsmodel" van formasie, waar sagte botsings teen stadige spoed kleiner voorwerpe in groter voorwerpe laat ophoop. Die teenwoordigheid van eenvormige "boustene" binne die lobbe laat egter nuwe vrae oor hul vorming ontstaan.

Alan Stern, die hoofnavorser van die New Horizons-sending en hoofnavorser van die studie, stel voor dat hierdie bevindinge die stroom-onstabiliteitsmodel versterk. As die heuwels op Arrokoth wel die boustene van antieke planetesimale weerspieël, kan dit 'n herevaluering van huidige teorieë oor planetesimale vorming noodsaak. Stern het hierdie resultate by die 55ste Jaarlikse Afdeling vir Planetêre Wetenskappe-vergadering in San Antonio aangebied.

Hierdie ontdekkings het implikasies vir toekomstige missies soos NASA se Lucy, wat daarop gemik is om Jupiter se Trojaanse asteroïdes te verken, en ESA se komeetonderskepper. Deur hierdie voorwerpe te ondersoek, hoop wetenskaplikes om verdere insigte te verkry in planetesimale samestelling en vormingsteorieë. Dit sal noodsaaklik wees om te soek na soortgelyke heuwelagtige strukture op die planetesimale wat tydens hierdie missies waargeneem is om die voorkoms van hierdie verskynsel te bepaal.

'n Referaat waarin hierdie bevindings uiteengesit word, is op 26 September in The Planetary Science Journal gepubliseer.

