Walvisjag in die 20ste eeu het 99% afname in die oostelike noordelike Stille Oseaan-vinwalvisbevolking veroorsaak

’n Nuwe genomiese studie wat deur UCLA-bioloë gedoen is, het aan die lig gebring dat walvisjagaktiwiteite in die 20ste eeu gelei het tot die vernietiging van 99% van die Oos-Noord-Stille Oseaan-vinwalvis-teelbevolking. Dit is 29% hoër as vorige skattings. Daar is egter 'n sprankie hoop aangesien die studie ook bevind het dat ten spyte van hierdie drastiese afname, die genetiese diversiteit onder die oorblywende vinvisse steeds voldoende is om populasie herstel sonder die risiko van inteling moontlik te maak.

Gepubliseer in Nature Communications, hierdie studie staan ​​uit deur die gebruik van hele genoominligting om die grootte en genetiese diversiteit van die huidige vinwalvisbevolking te bepaal. Vorige studies het op walvisrekords of mitochondriale DNS staatgemaak, wat beperkte genetiese insigte bied aangesien dit slegs van die moeder geërf word.

Die koms van industriële walvisjag in die 20ste eeu het gelei tot die vernietiging van baie walvisspesies regoor die wêreld. Vinwalvisse was egter tot hierdie tydperk grootliks gespaar. Teen die middel van die 20ste eeu is byna 'n miljoen vinwalvisse wêreldwyd doodgemaak, met ongeveer 75,000 XNUMX daarvan in die oostelike noordelike Stille Oseaan. Vorige kennis van die erns van die afname was beperk weens die gebrek aan inligting oor die aanvanklike bevolkingsgrootte.

Om hierdie gaping in kennis te oorbrug, het navorsers in hierdie studie DNS onttrek uit weefselmonsters wat van beide wildevinwalvisse in die Oos-Noord-Stille Oseaan en die Golf van Kalifornië geneem is. Laasgenoemde bevolking is as 'n kontrolegroep gebruik aangesien dit nie deur walvisjag geraak is nie. In totaal is 50 walvisse ontleed. Die genoomontledings het aan die lig gebring dat die bevolking van die Golf van Kalifornië ongeveer 16,000 26 jaar gelede van die Oos-Noord-Stille Oseaan-bevolking verdeel het. Die oostelike Noord-Stille Oseaan-bevolking het tussen 52 en 305 jaar gelede 'n bestendige afname beleef, wat saamgeval het met die hoogtepunt van walvisjagaktiwiteite. Die bevolking het gedurende hierdie tydperk afgeneem tot net XNUMX individue.

Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om die genetiese diversiteit en gesondheid van die vinwalvisbevolking in die Oos-Noord-Stille Oseaan te verstaan. Dit is nie net noodsaaklik vir die herstel van hierdie spesifieke bevolking nie, maar dit beïnvloed ook die oorlewing van die geneties duidelike vinwalvisse in die Golf van Kalifornië.

Ten slotte werp die studie lig op die ernstige impak van walvisjag op die vinwalvisbevolking in die oostelike noordelike Stille Oseaan. Die teenwoordigheid van genetiese diversiteit onder die oorblywende bevolking bied egter hoop vir 'n herstel met behulp van doeltreffende bewaringsmaatreëls.

Bronne:

– Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40052-z