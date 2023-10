Nuwe studie onthul die genetiese impak van kommersiële walvisjag op moederlike afkoms van walvisse

’n Nuwe studie wat deur navorsers aan die Oregon State University gedoen is, het lig gewerp op die genetiese impak van kommersiële walvisjag op die oorlewende walvisbevolkings vandag. Die studie het spesifiek gefokus op die verlies van genetiese diversiteit in die moederlyn van blou- en boggelrugwalvisse.

Om hul navorsing uit te voer, het die span DNS-monsters van walvisbeendere wat naby verlate walvisstasies gevind is, vergelyk met hedendaagse walvisse. Die meerderheid van hierdie bene is ontdek op 'n eiland genaamd Suid-Georgië in die suidelike Atlantiese Oseaan. Weens die voorkoms van kommersiële walvisjag in die streek en die koue temperature wat gehelp het om die monsters te bewaar, was 'n aansienlike aantal bene beskikbaar vir ontleding.

Die bevindinge van die studie het duidelike bewyse van die verlies van moederlike DNA-afstammelinge onder blou- en boggelrugwalvisse aan die lig gebring. Die hoofskrywer van die studie, Angela Sremba, het verduidelik dat moederlike afstammelinge geassosieer word met 'n dier se kulturele herinneringe, soos voedings- en broeiplekke, wat deur generasies oorgedra word. Daarom beteken die verlies van 'n moederlike geslag ook die verlies van hierdie waardevolle kennis. Gevolglik het die plaaslike walvisbevolkings grootliks uit Suid-Georgië verdwyn.

Sedert die staking van kommersiële walvisjag het walvisse egter na die eiland begin terugkeer. Alhoewel hul getalle nog relatief klein is, is daar 'n gevoel dat hulle hierdie habitat herontdek. Die studie dui daarop dat hierdie verskynsel 'n geleentheid bied om die natuurlike hervestiging van voormalige voedingsgebiede te dokumenteer, soortgelyk aan wat waargeneem is vir die suidelike reguitwalvis rondom Nieu-Seeland.

Ten spyte van die walvisse se terugkeer, kan die gevolge van kommersiële walvisjag nog vir jare gevoel word. Sommige walvisspesies kan tot 100 jaar leef, wat beteken dat van die walvisse wat vandag lewe, dalk die walvisjag-era beleef het. Wanneer hierdie individue sterf, kan dit lei tot verdere verlies van moederlike geslagte.

Die navorsers beklemtoon die belangrikheid van deurlopende monitering van hierdie populasies om hul herstel te evalueer en te bepaal of hulle oorblyfsels van die Suid-Georgiese bevolkings voor die walvisjag is of verteenwoordigend is van 'n herontdekking en herkolonisering van hul voedingshabitat.

Ten slotte bied hierdie studie waardevolle insigte oor die genetiese impak van kommersiële walvisjag op walvisbevolkings. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om die verlede te verstaan ​​om enige veranderinge in die toekoms te meet en beklemtoon die behoefte om die geskiedenis van hierdie walvisbevolkings te rekonstrueer om die omvang van die verliese wat deur walvisjagaktiwiteite veroorsaak word ten volle te begryp.

Bronne:

– Journal of Heredity, Oregon State University

– Oregon State Newsroom