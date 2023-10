Die fassinerende gedrag van boggelrugwalvisse en seewier

Boggelrugwalvisse is waargeneem wat besig is met 'n unieke gedrag waarby seewier betrokke is. Terwyl daar voorheen geglo is dat walvisse vir die pret met seewier gespeel het, meen kenners nou dat hulle dalk ook die antibakteriese eienskappe van die plant soek. Dr Olaf Meynecke van Griffith Universiteit het hierdie gedrag gedokumenteer in 'n referaat wat in die Journal of Marine Science and Engineering gepubliseer is.

In vorige navorsing het dr. Meynecke beskryf hoe walvisse in sanderige substrate rol om dooie velselle en parasiete af te gooi. Die nuwe koerant fokus op 'n ander gedrag wat deur baleinwalvisse vertoon word, insluitend boggelrugte, bekend as "kelping". Hierdie gedrag behels dat die walvisse baljaar en rondrol met klompe kelp en seewier by die water se oppervlak.

Dr. Meynecke en sy span het drie gevalle van kelpinggedrag aan Australië se ooskus ontleed, asook 100 ander gedokumenteerde seewierinteraksies wêreldwyd. Hulle het gevind dat hierdie gedrag soortgelyk was oor verskeie walvisbevolkings, ongeag hul ligging.

Die gebruik van voorwerpe deur walvisse, insluitend baleinwalvisse, is voorheen aangemeld en word as 'n komplekse gedrag beskou. Voorwerpgebruik deur baleinwalvisse, en veral die gebruik van seewier, word egter minder algemeen waargeneem. Dr. Meynecke stel voor dat hierdie gedrag bykomende voordele kan dien soos ektoparasietverwydering en velbehandeling deur die antibakteriese eienskappe van bruin alge te gebruik.

Om hierdie gedrag oor verskillende walvisbevolkings te verstaan, is noodsaaklik om insig in hul habitatvoorkeure te verkry en meer oor hul ingewikkelde gedrag te leer. Walvisse is bekend vir hul speelse geaardheid, en doen dikwels aktiwiteite soos breek, stertklap, spioenasie, lobtailing en houtrol. Hulle werk ook speels met ander mariene spesies, soos dolfyne.

Alhoewel die presiese redes vir hierdie gedrag nie altyd duidelik is nie, bied dit 'n venster in die sosiale en kognitiewe lewens van hierdie majestueuse seesoogdiere. Die studie van hierdie gedrag dra by tot ons kennis van walvisse en hul komplekse verhouding met hul omgewing.

Bronne:

– Dr Olaf Meynecke, Griffith Universiteit

– Tydskrif vir Mariene Wetenskap en Ingenieurswese