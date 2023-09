Kalifornië-netwerkoperateur berei voor vir afname in sonkragopwekking tydens sonsverduistering

By

Die California Independent System Operator (CAISO) verwag 'n aansienlike vermindering in hernubare opwekking tydens 'n ringvormige sonsverduistering op 14 Oktober. Aangesien sonkragopwekking die grootste deel van die aanbod tydens middagspits uitmaak, word verwag dat die verduistering die stabiliteit van die netwerk sal beïnvloed.

Hernubare energie maak ongeveer 70% van die aanbod tydens middagspits uit, met sonkrag wat meer as 80% van hernubare opwekking bydra. CAISO se korttermyn-voorspellingspan voorspel 'n afname van 9.374 GW in die opwekking van hernubare energie op die netwerk tydens die verduistering, terwyl die bruto vrag met 2.374 GW sal toeneem.

Die verduistering sal die streke van die Western Energy Imbalance Market (WEIM) beïnvloed, met verskillende tye en groottes van impak. Die California Balancing Authority Area, byvoorbeeld, sal sonverduistering ervaar wat wissel van 68% tot 89%, afhangend van die ligging. Interstaatlike en intrastaatlike gasverskaffers, sowel as hidro- en batteryhulpbronne, sal gemobiliseer word om te help met die groot opritte in opwekking.

CAISO sal saamwerk met betroubaarheidskoördineerder West, nutsverspreidingsmaatskappye en WEIM-entiteite om stabiele markbedrywighede en betroubare stelselbedrywighede op die dag van die verduistering te verseker.

Die Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) sal op sy gasvloot staatmaak om te vergoed vir die vermindering in sonkragopwekking tydens die verduistering. Ander streke, soos die Stille Oseaan Noordwes, verwag fluktuasies in opwekking en vragte, maar verwag geen impak op betroubaarheid nie.

Sedert 2017 het sonkragkapasiteit in die VSA aansienlik gegroei, wat hierdie jaar se verduistering meer impak maak. CAISO se roosterskaal en daksonkragkapasiteit het met onderskeidelik 6.5 GW en 8.55 GW toegeneem, terwyl WEIM se roosterskaal en daksonkragkapasiteit met onderskeidelik 9.414 GW en 5.720 GW gegroei het.

Die CAISO evalueer die uitwerking van die 2023-sonsverduistering met 'n breër omvang, aangesien dit nou betroubaarheidskoördineringsdienste aan verskeie balanseringsareas in die Westelike Interkonneksie bied. Met die verhoogde interkonneksie van die Westerse netwerk, kan entiteite hierdie verbindings en verhoudings gebruik om betroubare bedrywighede te handhaaf en hulpbronne tydens die verduistering te optimaliseer.

Kalifornië lei die VSA in sonkragkapasiteit, met 17.934 GW geïnstalleer teen die einde van Q2. CAISO bestuur die vloei van elektrisiteit vir ongeveer 80% van Kalifornië en 'n klein gedeelte van Nevada.

Bronne: CAISO, NASA, American Clean Power Association