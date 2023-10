Asteroïde Herfs: Verken die geheime van die sonnestelsel

'n Ongewone voorwerp uit die ruimte het onlangs op Aarde aangekom en op 'n Amerikaanse militêre toetsterrein beland. Hierdie skyfvormige kapsule, wat van sy reis deur die atmosfeer geskroei is, is versigtig na 'n skoon kamer vervoer om besoedeling te vermy. Dit is nou onthul dat die kapsule 'n monster van die asteroïde Bennu bevat, 'n oorblyfsel uit die vroeë dae van ons sonnestelsel. Hierdie gebeurtenis is deel van 'n trio van missies waarna verwys word as "asteroïde herfs" deur NASA se hoof van planetêre wetenskap, Lori Glaze.

Asteroïdes, wat dikwels met apokaliptiese scenario's geassosieer word, is eintlik oorblyfsels van die vorming van die sonnestelsel. Hierdie rotsagtige liggame is oorskiet puin wat nooit volle planeetstatus bereik het nie. NASA se eerste sending, OSIRIS-REx, is in 2016 van stapel gestuur met die doel om 'n asteroïdemonster te versamel en terug na die aarde te bring. Die sending poog om hierdie ongerepte monsters te bestudeer om die vorming van die sonnestelsel beter te verstaan.

Die ruimtetuig het suksesvol byna 9 onse klippe, stof en puin uit Bennu se krater versamel. Die monster se chemie sal waardevolle insigte verskaf oor die evolusie van verbindings wat nodig is vir lewe. Die meeste van die loonvrag sal bewaar word vir toekomstige wetenskaplikes om met meer gevorderde tegnologieë te studeer.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat nou OSIRIS-APEX genoem word, is reeds op pad na sy volgende opdrag: asteroïde Apophis. Alhoewel die moontlikheid van 'n botsing met die aarde uitgesluit is, sal Apophis steeds nader aan ons planeet kom as enige ander voorwerp van sy grootte in die opgetekende geskiedenis. Wetenskaplikes beplan om 'n monster van hierdie klipperige asteroïde te gryp om potensiële bedreigings verder te verstaan ​​en hoe om teen hulle te verdedig.

Nog 'n sending, wat van die Kennedy Space Center sal lanseer, sal na die asteroïde 16 Psyche reis. Hierdie metaalagtige asteroïde, wat tussen Mars en Jupiter wentel, is vermoedelik gemaak van dieselfde metale wat die kern van rotsagtige planete vorm. Deur Psyche te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insig te kry in die aarde se kern en die kern van ander planete.

Hierdie missies verteenwoordig 'n opwindende tyd om die geheime van ons sonnestelsel te verken. Die monsters wat ingesamel is en data wat van hierdie asteroïdes ingesamel is, sal bydra tot ons begrip van die vorming van die planete en die potensiële gevare wat asteroïdes vir die aarde kan inhou.

