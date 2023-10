Fassinerende parasitiese plant krimp genoom om oorlewingstrategie te optimaliseer

'n Unieke parasitiese plant bekend as Balanophoraceae het 'n geoptimaliseerde oorlewingstrategie aangewend deur byna 'n derde van sy genoom te snoei. Hierdie spesie lyk soos 'n vlesige, pienk swam en skuil in trosse om die basis van bome en verkry voedingstowwe van sy gasheerboom deur 'n parasitiese verhouding. Anders as ander parasitiese plante wat groeisels bekend as haustoria in hul gashere uitbrei, meng Balanophora sy vleis met die boom se vaskulêre stelsel deur 'n knolagtige orgaan te gebruik. Hierdie orgaan is 'n chimeriese struktuur waar genetiese materiaal van beide die plant en die parasiet kombineer.

Die genoomvermindering wat in Balanophora waargeneem is, is uiters vir 'n parasiet, wat baie ooreenstem met 'n ander parasitiese plantgenus genaamd Sapria. Dit demonstreer konvergente evolusie, waar diverse organismes onafhanklik soortgelyke eienskappe ontwikkel. Die verlies van onnodige gene wat by fotosintese betrokke is, is 'n algemene verskynsel by plantparasiete soos Balanophora en Sapria, wat hoogs afhanklik van hul gashere geword het en die vermoë om te fotosinteer verloor het.

Interessant genoeg het albei plante gene verloor wat betrokke is by die sintetisering van absisiensuur, 'n hormoon wat deur plante gebruik word vir sein- en stresreaksies. Balanophora kan dit egter steeds vir sein gebruik, wat daarop dui dat 'n mate van geenverlies in parasiete 'n aanpassing is om nie die gasheer te benadeel nie. Die studie van parasitiese plante en hul genomiese veranderinge verskaf waardevolle insigte in die evolusie en meganismes agter die afhanklikheid en manipulasie van gasheerplante.

Hierdie navorsing verbeter ons begrip van die komplekse interaksies tussen parasitiese plante en hul gashere en bied 'n grondslag vir die bestudering van parasiet-gasheer verhoudings en plantkommunikasie. Verder werp dit lig op die merkwaardige aanpasbaarheid en oorlewingstrategieë van parasitiese organismes.

