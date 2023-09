Die gebrek aan swart Britse wetenskaplikes: die aanspreek van institusionele rassisme in die wetenskap

Amptelik is daar geen swart chemie of fisika professore in die Verenigde Koninkryk nie, wat daartoe gelei het dat baie wetenskaplikes redeneer dat die Britse wetenskap institusioneel rassisties is. Die Royal Society, die oudste wetenskaplike akademie ter wêreld, beoog om dit te verander met 'n nuwe befondsingskema wat ontwerp is om swart PhD-studente te ondersteun om loopbane in akademiese navorsing te volg en uiteindelik professore te word. Die skema sal elke jaar tot £690,000 in befondsing aan vyf genote verskaf.

Dr Mark Richards, 'n fisika-navorser en dosent by Imperial College London, en professor Robert Mokaya, 'n kenner in materiaalchemie aan die Universiteit van Nottingham, werp lig op hierdie kwessie. Hoewel Mokaya sedert 2008 ’n professor in chemie is, bestaan ​​hy nie amptelik volgens statistieke wat deur die Hoër Onderwys Statistiekagentskap (HESA) ingesamel is nie. HESA rond die getalle af tot die naaste vyf, dus word Mokaya na nul afgerond. Terwyl hy erken daar kan ander swart chemie professore in die VK wees, het hy nog nie die kans gehad om hulle te ontmoet nie. Beide Mokaya en Richards bevestig dat daar ook geen swart fisika professore is nie.

Op die gebied van chemie is daar altesaam 520 professore, terwyl daar 825 in fisika is. Die situasie is effens beter in biowetenskappe, met vyf swart professore uit 1,345 20, en ingenieurswese, wat ongeveer 1,730 swart professore uit 70 0.6 het. Oor die algemeen is daar uit al die wetenskappe net 10 swart professore, wat net 4.2% van die totaal verteenwoordig. Slegs XNUMX van hierdie professore is vroue. Daarteenoor maak swart mense volgens die jongste sensus XNUMX% van die bevolking in Engeland en Wallis uit.

Daar is verskeie faktore wat bydra tot die onderverteenwoordiging van swart wetenskaplikes. Richards glo dat 'n gebrek aan bewustheid van beskikbare geleenthede en die afwesigheid van voorspraak as groot struikelblokke vir gemarginaliseerde groepe dien. Sonder netwerke en ondersteuning word dit ontmoedigend vir talentvolle individue. Die statistieke toon duidelik dat die proporsie swart mense in die wetenskap afneem op elke stadium van die akademiese leer, van GCSE's tot professoraat.

Richards, wie se belangstelling in wetenskap teruggevoer kan word na sy kinderdae, beklemtoon die belangrikheid van nuuskierigheid en ondersteuning in die bevordering van wetenskaplike aspirasies. Terwyl hy in 'n enkelouerhuishouding grootgeword het, onthou hy hoe sy nuuskierige verstand hom as jong kind gelei het om die binnewerking van 'n propsok te verken. Alhoewel hy aanvanklik as 'n "slegte kind" bestempel is, verduidelik Richards dat sy nuuskierigheid en begeerte om te verstaan ​​hoe dinge werk sy passie vir wetenskap aangevuur het.

Die gebrek aan swart verteenwoordiging in die wetenskap is 'n komplekse kwessie wat 'n veelvlakkige benadering vereis om institusionele rassisme af te breek en inklusiwiteit te bevorder. Die Royal Society se befondsingskema is net een stap om hierdie ongelykheid aan te spreek en te verseker dat swart wetenskaplikes in die VK die erkenning en geleenthede ontvang wat hulle verdien.

