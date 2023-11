Nuut ontdekte Galaxy daag teorieë oor galaktiese evolusie uit

Sterrekundiges het ’n baanbrekende ontdekking in die uithoeke van die heelal gemaak—’n sterrestelsel wat baie soos die Melkweg lyk. Hierdie sterrestelsel, bekend as ceers-2112, is nou die verste staafspiraalstelsel wat nog ooit waargeneem is. Die bevinding stel 'n uitdaging vir heersende teorieë oor hoe sterrestelsels ontwikkel.

Ceers-2112 is die eerste keer waargeneem deur 'n internasionale span wat die James Webb-ruimteteleskoop gebruik - 'n gevorderde instrument wat wetenskaplikes in staat stel om in die verlede in te loer as gevolg van die geweldige afstande wat betrokke is. Die nuut ontdekte sterrestelsel het gevorm net 2.1 miljard jaar nadat die heelal ontstaan ​​het, wat daarop dui dat sterrestelsels wat soos ons eie lyk, bestaan ​​het selfs toe die heelal net 15% van sy huidige ouderdom was.

Die hoofstudieskrywer Luca Costantin van Spanje se Centro de Astrobiología in Madrid het gesê: “Onverwags onthul hierdie ontdekking dat sterrestelsels wat soos ons eie lyk, reeds 11,700 15 miljoen jaar gelede bestaan ​​het toe die Heelal net XNUMX% van sy lewe gehad het.” Hierdie bevinding het sterrekundiges verstom, want dit weerspreek die oortuiging dat sulke goed-geordende en gestruktureerde sterrestelsels eers veel later in die geskiedenis van die heelal kon gevorm het.

Die ontdekking van ceers-2112 dwing wetenskaplikes om hul begrip van sterrestelselvorming en die vroeë stadiums van die heelal te heroorweeg. Tot nou toe is gedink dat die vorming van stawe in spiraalsterrestelsels, soos die Melkweg, miljarde jare se galaktiese evolusie vereis het. Die teenwoordigheid van 'n staaf in ceers-2112 dui egter daarop dat hierdie proses in so min as 1 miljard jaar of minder plaasgevind het.

Volgens studie-mede-outeur Alexander de la Vega van die Universiteit van Kalifornië, Riverside, "Vind ceers-2112 toon dat sterrestelsels in die vroeë heelal net so georden soos die Melkweg kan wees. Dit is verbasend, want sterrestelsels was baie meer chaoties in die vroeë heelal, en baie min het soortgelyke strukture as die Melkweg gehad.”

Hierdie baanbrekende bevinding kan hersiening van bestaande teorieë van sterrestelselvorming en -evolusie noodsaak. De la Vega stel voor dat die insluiting van donker materie, wat glo 85% van die totale materie in die heelal uitmaak, 'n rol kan speel in die vorming van galaktiese stawe. Donker materie, hoewel dit nog nooit direk opgespoor is nie, is 'n gebied van voortdurende verkenning en kartering deur instrumente soos die Europese Ruimte-agentskap se Euclid-teleskoop.

Die ontdekking van ceers-2112 maak nuwe moontlikhede oop om stawe in vroeë sterrestelsels te identifiseer en te bestudeer. Die James Webb-ruimteteleskoop se vermoëns, tesame met die kundigheid van die navorsingspan, het voorsiening gemaak vir presiese metings en 'n beter begrip van die grootte en vorm van die staaf in ceers-2112.

Vrae:

V: Wat is ceers-2112?

A: Ceers-2112 is 'n sterrestelsel in die verre heelal wat baie soos die Melkweg lyk.

V: Hoe is dit ontdek?

A: Dit is waargeneem deur 'n internasionale span wat die James Webb-ruimteteleskoop gebruik het.

V: Waarom is die ontdekking betekenisvol?

A: Die ontdekking daag bestaande teorieë oor sterrestelsel-evolusie uit en stel voor dat sterrestelsels wat soos die Melkweg lyk, baie vroeër in die geskiedenis van die heelal gevorm het as wat voorheen geglo is.

V: Wat beteken dit vir ons begrip van sterrestelselvorming?

A: Wetenskaplikes sal dalk hul teorieë oor sterrestelselvorming moet hersien en die rol van donker materie, wat glo 'n beduidende deel van die heelal se massa uitmaak, moet oorweeg.

V: Hoe is die grootte en vorm van die staaf in ceers-2112 bepaal?

A: Die James Webb-ruimteteleskoop se gevorderde vermoëns, tesame met die kundigheid van die navorsingspan, het voorsiening gemaak vir presiese metings en beperkings op die grootte en vorm van die sterrestelsel se staaf.