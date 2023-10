Trapezium Cluster: Ontrafel die raaisel van JuMBO's in die Orion-newel

In die groot uitgestrektheid van die kosmos is daar altyd nuwe geheime wat wag om ontdek te word. Die jongste onthulling kom van die Orionnewel, die naaste stervormende streek aan die aarde. Binne die Trapesium-groepering van die newel het die James Webb-ruimteteleskoop 'n versameling intrigerende voorwerpe bekend as JuMBO's, of Jupiter Mass Binary Objects, ontbloot.

Hierdie JuMBO's is nie massief genoeg om sterre te wees nie, en tog is hulle nie aan enige ster verbind nie, dus kan hulle ook nie as planete geklassifiseer word nie. Wat hulle selfs meer merkwaardig maak, is dat hulle as binêre voorwerpe bestaan, met dosyne van hierdie JuMBO-pare wat om mekaar wentel.

Wetenskaplikes het 'n moontlike verklaring vir die bestaan ​​van hierdie JuMBO's voorgestel – dit kan skelm eksoplanete wees, uitheemse wêrelde wat uit hul moedersterrestelsels verdryf is. Daar word geglo dat skelm eksoplanete algemeen in stervormende streke voorkom. Maar hierdie verduideliking laat steeds die vraag onbeantwoord: hoekom bestaan ​​hierdie JuMBO's as binaries?

Tipies vorm binêre sterstelsels wanneer 'n skyf materiaal wat 'n ster omring, breek, wat geboorte gee aan twee sterre. Daar is egter 'n teoretiese ondergrens vir die massa van voorwerpe wat op hierdie manier kan vorm. Daar word verwag dat voorwerpe kleiner as drie keer die massa van Jupiter as planete in die omliggende skyf sal vorm.

Wat bydra tot die raaisel is dat hierdie JuMBO's baie kleiner is as wat verwag sou word vir binêre voorwerpe van hierdie aard. Hulle het massas so klein soos een Jupitermassa of selfs 'n halwe Jupitermassa. Om 'n ensemble van 42 sterlose, planeetagtige voorwerpe te vind, daag ons begrip van hoe sterre en planete vorm uit.

Sterrekundiges wat aan die waarnemings werk, erken die onsekerheid rondom hierdie JuMBO's, en merk op dat die meganisme waardeur pare jong planete gelyktydig uitgestoot kan word en gebind bly, onduidelik is.

Hierdie ontdekking laat nuwe vrae oor die vorming van hemelse voorwerpe ontstaan ​​en vereis dalk die ontwikkeling van 'n nuwe verduideliking. Verdere navorsing is nodig om die raaisel van die JuMBO's in die Trapesium-groepering van die Orionnewel te ontrafel.

Bron: The Weather Channel