Geheimsinnige lig in James Webb-ruimteteleskoopbeelde uiteindelik verduidelik

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het beelde van 'n geheimsinnige lig in die dieptes van die heelal vasgevang, en nou het wetenskaplikes 'n verduideliking daarvoor. Die volgende generasie sterrewag, 'n samewerking tussen NASA, die Europese Ruimte-agentskap en die Kanadese Ruimte-agentskap, is in staat om infrarooi lig te sien op 'n manier wat nog nooit voorheen gedoen is nie.

Infrarooi lig openbaar sigbare lig wat deur die uitdyende heelal gestrek is, wat sterrekundiges in staat stel om die kosmos te sien soos dit eens miljarde ligjare weg was. Wanneer die lig die aarde bereik, kan sterrekundiges dit ontleed en insig kry in die vroeë stadiums van die heelal.

Die beelde wat deur die JWST vasgelê is, het in Julie 2022 openbaar geword en meer as 20,000 XNUMX sterrestelsels in een veld onthul. Een besondere kenmerk van die antieke sterrestelsels het egter die aandag van wetenskaplikes getrek. Die helderheid van hierdie sterrestelsels was onverwags helder, wat die standaardmodel van kosmologie uitgedaag het.

Volgens fisikus Guochao Sun en sy navorsingspan aan die Noordwes-Universiteit lê die verduideliking vir die helderheid in vormingssarsies. As stervorming in sarsies plaasvind, straal dit ligflitse uit, wat verskeie baie helder sterrestelsels tot gevolg het. Hierdie jong sterrestelsels is "te helder, te massief en te volwasse om so kort ná die Oerknal gevorm te word," het Sun verduidelik.

Anders as moderne sterrestelsels wat sterre teen 'n bestendige tempo vorm, het vroeë sterrestelsels bars sterrevorming ervaar. Dit beteken dat sterre in 'n afwisselende patroon gevorm het, met periodes van vinnige stervorming gevolg deur lang periodes van min tot geen nuwe stervorming nie. Sun se studie dui daarop dat die antieke sterrestelsels wat deur JWST gevang is, bars met nuwe sterre.

Met hierdie nuwe begrip kan sterrekundiges nou die sensitiewe instrumente van die JWST gebruik om ander kosmiese raaisels te ondersoek. Die teleskoop se innoverende vermoëns het die potensiaal om nog meer oor die vroeë heelal en sy evolusie sedert die Oerknal te openbaar.

Ten slotte, die geheimsinnige lig wat deur die James Webb-ruimteteleskoop vasgevang is, word nou verduidelik as uitbarstings van stervorming in antieke sterrestelsels. Hierdie begrip daag vorige aannames uit en open nuwe weë vir verkenning in die studie van die vroeë heelal.

Bron: Quanta Magazine, Northwestern University Statement