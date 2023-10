Wetenskaplikes ontdek kwartsdeeltjies in die atmosfeer van eksoplaneet WASP-17 b

Wetenskaplikes wat die James Webb-ruimteteleskoop gebruik het 'n opwindende ontdekking gemaak oor die atmosfeer van eksoplaneet WASP-17 b. Hierdie gasreus, wat 1,300 XNUMX ligjaar weg geleë is, vertoon bewyse van klein deeltjies gemaak van suiwer kwarts in sy wolke. Die navorsers, onder leiding van David Grant van die Universiteit van Bristol, het die teleskoop se spektrograaf gebruik om die planeet se atmosfeer te bestudeer terwyl dit voor sy ster verby beweeg. Die transmissiespektroskopie-tegniek het hulle in staat gestel om die lig wat deur die atmosfeer beweeg te ontleed en die teenwoordigheid van kwartsdeeltjies te identifiseer.

Hierdie kwartsdeeltjies, saamgestel uit silikon en suurstof, word geskat as uiters klein, met groottes in die orde van een miljoenste van een sentimeter. Hulle lyk waarskynlik soos die puntige seskantige prismas wat algemeen in geodes en edelstenewinkels op aarde voorkom. Anders as kwarts op Aarde, wat op die oppervlak vorm, dui die studie daarop dat die kwartsdeeltjies in die atmosfeer van WASP-17 b binne die skroeiende atmosfeer self gesmee word.

Die bestudering van planete soos WASP-17 b bied waardevolle insigte in die samestelling van ander planete en sonnestelsels. Sterrekundiges kan 'n beter begrip kry van die elemente en minerale wat in verre ryke van die Melkweg-sterrestelsel teenwoordig is. Boonop help hierdie navorsing om te identifiseer of hierdie planete moontlik omgewings kan huisves wat geskik is vir lewe, hoewel WASP-17 b, wat as 'n "warm Jupiter" gekategoriseer is, nie aan die kriteria vir die ondersteuning van lewe voldoen nie.

Die James Webb-ruimteteleskoop, 'n gesamentlike poging tussen NASA, die Europese Ruimte-agentskap (ESA), en die Kanadese Ruimte-agentskap, spog met kragtige vermoëns vir astronomiese waarnemings. Sy reuse spieël, meer as 21 voet in deursnee, vang meer lig op as die Hubble-ruimteteleskoop, wat die studie van verafgeleë en antieke hemelse voorwerpe moontlik maak. Webb werk hoofsaaklik in die infrarooi spektrum, wat dit toelaat om kosmiese wolke meer doeltreffend as sigbare lig binne te dring. Dit dra gespesialiseerde spektrograwe wat die atmosfeer van eksoplanete kan ontleed, die molekules wat teenwoordig kan ontbloot en ons begrip van hierdie verre wêrelde kan revolusioneer.

In die algemeen beklemtoon die ontdekking van kwartsdeeltjies in die atmosfeer van WASP-17 b die merkwaardige vermoëns van die James Webb-ruimteteleskoop en die belangrikheid daarvan om eksoplanete te bestudeer om ons kennis van die heelal te bevorder.

