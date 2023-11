Die James Webb-ruimteteleskoop ontbloot verstommende ontdekkings in die Melkweg

Die James Webb-ruimteteleskoop, bekend vir sy vermoë om die heelal in infrarooi lig waar te neem, het onlangs in die hart van die Melkweg-sterrestelsel geloer. Die merkwaardige beeld, vrygestel deur NASA, vertoon nog nooit tevore-gesiene besonderhede en raaisels binne die chaotiese streek, en werp lig op die vroeë heelal.

Sterrekundiges het Webb in diens geneem om Boogskutter C (Sgr C) te bestudeer, 'n aktiewe gebied van stervorming wat ongeveer 300 ligjare weg van die sterrestelsel se sentrale supermassiewe swart gat, bekend as Boogskutter A*, geposisioneer is. Deur infrarooi tegnologie te gebruik, het die teleskoop verbluffende kenmerke vasgevang wat voorheen vir menslike sig verborge was.

Samuel Crowe, die hoofondersoeker van hierdie waarnemings en 'n voorgraadse student aan die Universiteit van Virginia, het sy entoesiasme uitgespreek oor die ongelooflike beeld en die wetenskaplike insigte wat dit bied. Om massiewe sterre te verstaan ​​speel 'n deurslaggewende rol in die begrip van die oorsprong van die heelal, aangesien hulle optree as fabrieke vir die vervaardiging van swaar elemente binne hul kernkerne.

Webb se ondersoek van die Melkweg se sentrum kan ook waardevolle inligting oor die vorming van sterre verskaf. Deur hierdie streek te bestudeer, kan sterrekundiges bepaal of massiewe sterre meer geneig is om naby die sterrestelselsentrum of binne die sterrestelsel se spiraalarms te vorm.

Die beeld wat deur Webb verskaf word, vertoon byna 'n halfmiljoen sterre van verskillende groottes en ouderdomme. Dit onthul 'n groep protosterre, wat digte versamelings stof en gas is in die vroeë stadiums om volwaardige sterre te word. Daar is veral 'n massiewe protoster in die middel van die groep, met 'n merkwaardige massa wat meer as 30 keer dié van die son is.

Hierdie protosterre straal gloeiende materiaal uit, wat ligballe lig te midde van die donker infrarooi agtergrond tot gevolg het. Die galaktiese middelpunt van die Melkweg verteenwoordig 'n uiterste omgewing waar teorieë oor stervorming streng getoets kan word, volgens Jonathan Tan, 'n astronomie-navorsingsprofessor aan die Universiteit van Virginia.

Verder het Webb se naby-infrarooi-kamera geïoniseerde waterstofvrystellings wat die onderste rand van die sterregebied omring, opgespoor, wat as 'n siaankleur in die beeld vertoon word. Sterrekundiges ondersoek steeds die bron van die oorvloedige energie-gas, wat tipiese emissies van jong massiewe sterre oortref. Daarbenewens is hulle geïntrigeerd deur die naaldagtige strukture binne die geïoniseerde waterstof wat in 'n oënskynlik ongeordende rangskikking voorkom.

Die galaktiese middelpunt is 'n bedrywige en dinamiese plek, gevul met onstuimige gaswolke wat geboorte gee aan sterre, wat die omliggende omgewing beïnvloed met hul uitvloeiende winde, strale en straling. Rubén Fedriani, 'n mede-ondersoeker van die projek en 'n nadoktorale navorsingsgenoot by die Instituto Astrofísica de Andalucía in Spanje, het Webb geprys vir die verskaffing van 'n oorvloed van data oor hierdie buitengewone omgewing, en bygevoeg dat hulle eers die oppervlak van sy potensiaal begin krap het.

vrae

1. Hoe neem die James Webb-ruimteteleskoop beelde vas?

Die James Webb-ruimteteleskoop neem beelde vas met behulp van infrarooi lig, wat onsigbaar is vir die menslike oog. Dit stel die teleskoop in staat om besonderhede en kenmerke waar te neem wat tipies vir ons versteek is.

2. Wat is 'n ligjaar?

’n Ligjaar is die afstand wat lig in een jaar aflê, gelykstaande aan ongeveer 5.88 biljoen myl (9.46 biljoen kilometer).

3. Wat is protosterre?

Protosterre is digte massas stof en gas in die vroeë stadiums van stervorming. Hulle groei uiteindelik en ontwikkel tot volledig gevormde sterre.

4. Wat is die galaktiese sentrum?

Die galaktiese sentrum verwys na die sentrale gebied van 'n sterrestelsel, wat dikwels gekenmerk word deur intense aktiwiteit, soos stervorming en die teenwoordigheid van 'n supermassiewe swart gat.

5. Waarom bestudeer sterrekundiges die Melkweg se sentrum?

Die bestudering van die Melkweg se sentrum kan waardevolle insigte verskaf oor die vorming van sterre, die verspreiding van sterreswerms en die prosesse wat in uiterste omgewings plaasvind.