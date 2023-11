Verken die Chaos: Nuwe ontdekkings van die James Webb-ruimteteleskoop

Die James Webb-ruimteteleskoop het onlangs 'n asemrowende beeld vasgelê wat 'n kykie in die chaotiese middelpunt van ons Melkweg-sterrestelsel bied. Volgens NASA vertoon hierdie beeld Sagittarius C, 'n stervormende streek wat sowat 300 ligjare van Sagittarius A af geleë is, die sentrale supermassiewe swart gat van die Melkweg. Wat hierdie beeld werklik buitengewoon maak, is dat dit nog nooit tevore gesiene kenmerke en besonderhede openbaar nie, danksy die gevorderde vermoëns van die Webb-teleskoop.

Binne hierdie beeld is daar ongeveer 500,000 30 sterre sigbaar, met een spesifieke ster wat die kollig steel. ’n Babaster, bekend as ’n protoster, het die aandag van sterrekundiges getrek. Hierdie protoster is massief en weeg meer as XNUMX keer die massa van ons son. Die beeld beklemtoon ook 'n groep protosterre wat gloeiende uitvloei uitstraal, wat aan 'n vreugdevuur herinner, aan die basis van 'n digte infrarooi-donker wolk. Hierdie protosterre word omring deur onstuimige, gemagnetiseerde gaswolke, wat veroorsaak dat hulle die omliggende gas met hul kragtige winde, strale en straling beïnvloed.

Nog 'n noemenswaardige ontdekking in hierdie beeld is die teenwoordigheid van 'n onsigbare gebied van geïoniseerde waterstofgas. Hierdie geïoniseerde gas vou om 'n digte stofwolk, wat intrige naaldagtige strukture skep wat blykbaar chaoties in verskillende rigtings georiënteer is. Samuel Crowe, die hoofondersoeker van die waarnemingspan, beplan om in toekomstige navorsing dieper te delf in die bestudering van hierdie strukture.

Deur hierdie gebied van die ruimte waar te neem, hoop wetenskaplikes om waardevolle insigte te verkry in die prosesse van stervorming. Die galaktiese middelpunt van die Melkweg bied 'n uiterste omgewing wat sterrekundiges in staat stel om huidige teorieë oor stervorming te toets en te verfyn. Die James Webb-ruimteteleskoop sal ongekende inligting oor die geboorte en evolusie van sterre verskaf, wat 'n unieke geleentheid bied om die oorsprongverhaal van ons heelal te ontrafel.

Vrae:

V: Wat is 'n protoster?

A: 'n Protoster is 'n jong, ontwikkelende ster in die vroeë stadiums van sy vorming.

V: Wat is uitvloeie in stervorming?

A: Uitvloeie is kragtige strome gas en stof wat deur jong sterre vrygestel word. Hulle speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van die omliggende omgewing en kan die vorming van nuwe sterre beïnvloed.

V: Wat is geïoniseerde waterstofgas?

A: Geïoniseerde waterstofgas verwys na waterstofatome wat elektrone verloor het en gelaai word. Die teenwoordigheid van geïoniseerde gas word dikwels geassosieer met streke van aktiewe stervorming.

V: Hoe ver is die galaktiese middelpunt van die aarde af?

A: Die galaktiese sentrum wat die James Webb-ruimteteleskoop waarneem, is ongeveer 25,000 XNUMX ligjare van die aarde af.

Bronne:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– Universiteit van Virginia se astronomiedepartement: https://astronomy.as.virginia.edu/