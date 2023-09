Nuwe bewyse dui op bousteen van lewe op Jupiter se maan Europa

Twee onafhanklike spanne sterrekundiges het 'n opwindende ontdekking gemaak wat die bestaan ​​van 'n bousteen van lewe op Europa, een van Jupiter se ysige mane, voorstel. Deur die James Webb-ruimteteleskoop te gebruik om Europa se bevrore oppervlak waar te neem, het die navorsers 'n oorvloed koolstofdioksied binne 'n spesifieke streek van die ysige terrein opgespoor. Hul bevindinge is op 21 September in die joernaal Science gepubliseer.

Europa was lank reeds van belang vir wetenskaplikes vanweë sy potensiaal om lewe te huisves. Hierdie maan is bedek met 'n dik laag ys, waaronder 'n groot globale oseaan lê. Die teenwoordigheid van vloeibare water, tesame met die moontlikheid van 'n stabiele energiebron van Jupiter se gravitasiekragte, maak Europa 'n uitstekende kandidaat om lewensvorme te huisves.

Koolstofdioksied is 'n sleutelbestanddeel vir die lewe soos ons dit ken. Dit dien as 'n bousteen vir organiese molekules en is noodsaaklik vir die ondersteuning van biologiese prosesse. Die opsporing van koolstofdioksied op Europa se oppervlak laat die opwindende moontlikheid ontstaan ​​dat die maan se oseaan ryk kan wees aan die nodige grondstowwe vir lewe om te voorskyn te kom.

Die James Webb-ruimteteleskoop, met sy gevorderde vermoëns en sensitiwiteit, het die sterrekundiges toegelaat om die verspreiding van koolstofdioksied op Europa met ongekende detail uit te beeld. Beide navorsingspanne het onafhanklik 'n gekonsentreerde area waargeneem met verhoogde vlakke van die verbinding. Hierdie gelokaliseerde streek dui daarop dat daar geologiese of chemiese prosesse onder die ysige oppervlak aan die werk kan wees, wat koolstofdioksied in die omliggende omgewing vrystel.

Hierdie bevindinge open nuwe weë vir verdere verkenning van Europa se potensiële bewoonbaarheid. Toekomstige sendings kan daarop fokus om die bron van koolstofdioksied en ander noodsaaklike elemente wat moontlik onder die maan se ysige dop voorkom, te ondersoek. Om die voorwaardes wat nodig is vir lewe in die sonnestelsel te verstaan, is 'n fundamentele stap in die rigting van die ontrafeling van die geheimenisse van ons eie oorsprong en die potensiaal vir lewe buite die Aarde.

Bronne:

– [Bron 1]

– [Bron 2]

(Let wel: URL's is vir duidelikheid weggelaat)