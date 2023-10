Nuwe studie verduidelik helderheid van vroeë sterrestelsels

’n Onlangse studie gelei deur astrofisici van die Noordwes-Universiteit het lig gewerp op die onverwagte helderheid van vroeë sterrestelsels, soos waargeneem deur die James Webb-ruimteteleskoop (JWST). Die beelde wat deur die teleskoop vasgevang is, het getoon dat hierdie jong sterrestelsels te helder en massief voorgekom het, wat huidige teorieë van kosmologie uitgedaag het.

Die simulasies wat deur die Noordwestelike span uitgevoer is, dui egter daarop dat die helderheid van hierdie sterrestelsels nie te wyte is aan hul massiewe grootte nie, maar eerder aan sporadiese uitbarstings van stervorming. Hierdie bevinding strook met die standaardmodel van kosmologie en los die legkaart van hul onmoontlike helderheid op.

Volgens die navorsing word 'n sterrestelsel se helderheid tipies deur sy massa bepaal. Die nuwe bevindinge dui egter daarop dat minder massiewe sterrestelsels helder lig kan uitstraal deur onreëlmatige uitbarstings van stervorming. Dit verklaar waarom jong sterrestelsels bedrieglik massief voorkom en ondersteun huidige kosmologiese modelle.

Die studie, wat in die Astrophysical Journal Letters gepubliseer is, ondersoek die verskynsel van "barstige stervorming" in vroeë sterrestelsels. Die navorsingspan se simulasies toon dat sterrestelsels binne 'n kort tydperk voldoende lig en helderheid kan vorm, selfs al is hulle nie uiters massief nie.

Die ontdekking van hierdie helder vroeë sterrestelsels daag vorige aannames oor die vorming en evolusie van sterrestelsels na die Oerknal uit. Die James Webb-ruimteteleskoop, wat in die ruimte gelanseer is, het beduidende waarnemingsbewyse gelewer oor die heelal se kosmiese dagbreek, 'n tydperk wat gekenmerk is deur die vorming van die eerste sterre en sterrestelsels.

Die simulasies wat in hierdie studie gebruik is, is deel van die Terugvoer van Relativistiese Omgewings (FIRE)-projek. Die modelle wat deur die projek ontwikkel is, kombineer astrofisiese teorie met gevorderde algoritmes om die vorming, groei en evolusie van sterrestelsels te verstaan. Medewerkers van verskeie navorsingsinstellings, insluitend Princeton Universiteit en die Universiteit van Kalifornië, het tot hierdie studie bygedra.

Ten slotte beklemtoon hierdie navorsing die belangrikheid daarvan om gebarste stervorming en die impak daarvan op die helderheid van vroeë sterrestelsels te verstaan. Die bevindinge ondersteun bestaande kosmologiese modelle en verskaf nuwe insigte in die fisika van kosmiese dagbreek.

