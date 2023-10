Wetenskaplikes ontdek kwarts nanokristalle in eksoplaneet-atmosfeer

Navorsers wat Nasa se James Webb-ruimteteleskoop gebruik, het 'n merkwaardige ontdekking in die atmosfeer van 'n eksoplaneet gemaak. Vir die eerste keer is kwarts-nanokristalle opgespoor in die hoë hoogte wolke van WASP-17 b, 'n warm Jupiter-eksoplaneet wat 1,300 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is.

Die navorsingspan, gelei deur David Grant van die Universiteit van Bristol, VK, het hierdie onverwagte vonds gemaak terwyl hulle die atmosferiese samestelling van WASP-17 b bestudeer het. Hulle het verwag om aërosols in die planeet se atmosfeer te vind, maar hulle was verbaas om te vind dat hierdie aërosols uit kwartsdeeltjies bestaan ​​het.

Silikate, wat minerale is wat ryk is aan silikon en suurstof, word algemeen deur die sterrestelsel aangetref. Hulle maak die meerderheid van die Aarde, die Maan en ander rotsagtige hemelliggame uit. Die silikaatkorrels wat voorheen in eksoplanetatmosfeer ontdek is, was egter tipies magnesiumryke silikate soos olivien en pirokseen, nie suiwer kwarts of SiO2 nie.

Hierdie ontdekking daag bestaande teorieë uit oor hoe eksoplaneetwolke vorm en ontwikkel. Hannah Wakeford, 'n mede-outeur van die studie, het gesê dat hulle verwag het om magnesiumsilikate waar te neem. In plaas daarvan het hulle egter die "saad"-deeltjies gevind wat nodig is om groter silikaatkorrels te vorm.

Die span het WASP-17 b vir byna 10 uur met die James Webb-teleskoop waargeneem. Hulle het meer as 1,275 8.6 metings van middel-infrarooi lig ingesamel terwyl die planeet voor sy ster verbygegaan het. 'n Verrassende kenmerk het in die data verskyn - 'n "bult" op XNUMX mikron - wat nie verwag sou word as die wolke van magnesiumsilikate of ander hoë-temperatuur aërosols gemaak is nie. Hierdie kenmerk stem egter ooreen met die teenwoordigheid van kwarts.

Die kwartskristalle wat in WASP-17 b se atmosfeer opgespoor word, is gevorm soos seskantige prismas, soortgelyk aan dié wat in geodes op Aarde gevind word. Hulle is egter ongelooflik klein en meet slegs ongeveer 10 nanometer in deursnee. Anders as mineraaldeeltjies wat in die aarde se wolke voorkom, ontstaan ​​hierdie kwartskristalle in die planeet se atmosfeer self, en vorm direk uit gas onder uiterste toestande.

Om die samestelling van hierdie wolke te verstaan, is noodsaaklik om die eksoplaneet as geheel te begryp. Warm Jupiters soos WASP-17 b bestaan ​​hoofsaaklik uit waterstof en helium, met klein hoeveelhede ander gasse soos waterdamp en koolstofdioksied. Die ontdekking van silikakristalle bied waardevolle insigte in die verskillende materiale wat die omgewing van hierdie planeet vorm.

Terwyl die presiese hoeveelheid en verspreiding van kwarts in die eksoplaneet se wolke onseker is, meen navorsers dat die wolke waarskynlik om die planeet sirkuleer. Soos hulle die warmer dagkant bereik, verdamp en versprei hulle.

Hierdie baanbrekende navorsing open nuwe deure in die studie van eksoplaneet-atmosfeer, wat vorige aannames uitdaag en ons kennis van die kosmos uitbrei.

Bronne:

- Universiteit van Bristol

– Nasa se Ames-navorsingsentrum

– Goddard Ruimtevlugsentrum