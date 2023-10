Nuwe insigte in Mars: Onthulling van die geheime van die Rooi Planeet se binneland

In 'n belangrike ontdekking het seismiese golwe as gevolg van 'n meteorietinslag op Mars wetenskaplikes 'n vars perspektief op die enigmatiese binnewerking van die Rooi Planeet gebied. Nasa se InSight-lander het data ingesamel wat gelei het tot 'n aansienlike herevaluering van Mars se interne struktuur. Hierdie baanbrekende seismiese inligting het 'n voorheen onbekende laag gesmelte rots onthul wat 'n kompakte en digte vloeibare metaalkern omring.

Die seismiese data verklap 'n versteekte ryk van gesmelte rots wat Mars se kern omhul. Voor hierdie onthulling het wetenskaplikes net seismiese golwe waargeneem wat van die bokant van die kern af weerkaats het en dit nooit binnegedring het nie. Die gedrag van hierdie golwe het die teenwoordigheid van 'n gesmelte silikaatlaag, ongeveer 90 myl dik, aan die onderkant van die mantel aangedui—die rotsagtige laag wat tussen Mars se buitenste kors en sy kern lê. Hierdie ongelooflike bevinding dui daarop dat Mars, anders as die Aarde, 'n gesmelte laag het wat sy kern omring.

Verder het die navorsers die grootte van Mars se kern herbereken en ontdek dat dit ongeveer 30% kleiner in volume is as wat voorheen geraam is. Met 'n deursnee van ongeveer 2,080 9 myl, bestaan ​​die kern hoofsaaklik uit yster en nikkel, saam met ligter elemente soos swael, suurstof, koolstof en waterstof. Die verhouding van hierdie ligter elemente in die kern se samestelling is egter laer as vorige skattings, wat slegs 15-XNUMX% per gewig uitmaak.

Die meteorietimpak wat hierdie seismiese deurbraak veroorsaak het, het op 18 September 2021 in die hooglandstreek van Mars, bekend as Tempe Terra, plaasgevind. Ten spyte van die impak se ligging aan die oorkant van Mars vanaf InSight se posisie in Elysium Planitia, het dit 'n aardbewing van 4.2 veroorsaak en vertrek agter 'n krater wat ongeveer 425 voet breed is. Hierdie gebeurtenis was deurslaggewend in die oordrag van seismiese golwe deur die planeet se diep binneland, wat wetenskaplikes in staat gestel het om ongeëwenaarde insigte in Mars se kern te verkry.

Die InSight-missie, hoewel dit in 2022 deur Nasa afgetree is na vier jaar van bedryf, laat steeds 'n blywende nalatenskap na. Sy waardevolle seismiese rekords het 'n magdom kennis verskaf oor die komplekse en veelvlakkige prosesse wat Mars vorm. Die deurlopende ontleding van hierdie data beloof om ons begrip van die Rooi Planeet se intrigerende binneland te verdiep.

