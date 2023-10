Natuurlike prosesse en koolstofdioksiedvrystellings: die verrassende rol van rotsverwering

Wanneer dit by klimaatsverandering kom, dink ons ​​dikwels aan industriële rookpale as die vernaamste skuldiges. Natuurlike prosesse dra egter ook aansienlik by tot die verwarmingsverskynsel. Een verrassende bron van koolstofdioksiedvrystellings is die verwering van rotse.

Rotsverwering, wat veroorsaak word deur die aksies van water en wind, is lank reeds beskou as 'n natuurlike verskynsel wat help om ons planeet te genees en te ondersteun. Die algemene opvatting was dat reënwater, wat as 'n swak suur optree, met sekere rotsminerale in wisselwerking sou tree, koolstofdioksied sou oplos en dit uit die atmosfeer verwyder. Onlangse navorsing het egter bevind dat rotsverwering eintlik 'n beduidende bron van koolstofdioksiedvrystellings kan wees.

Die Aarde se dinamiese landskap speel 'n deurslaggewende rol in hierdie proses. Soos tektoniese plate teen mekaar druk, kom fragmente van begrawe rotse na die oppervlak te voorskyn, wat bydra tot die groei van berge soos die Himalajas en die Andes. Daarbenewens word koolstofryke rotsedimente, eens antieke plante en diere, blootgestel wanneer tektoniese omwenteling plaasvind.

Wanneer hierdie koolstofbronne water en lug teëkom, kombineer suurstof met die blootgestelde koolstof, wat lei tot die skepping van koolstofdioksied. Die hoeveelheid koolstofdioksied wat deur hierdie proses in die atmosfeer vrygestel word, is beduidend, en vergelyk die vrystellings van vulkane wêreldwyd.

Om die omvang van hierdie verweringsprosesse wêreldwyd te bereken, het wetenskaplikes vlakke van renium gemeet, 'n element wat in water vrygestel word wanneer rotskoolstof met suurstof in wisselwerking tree. Hulle het hierdie data gebruik om te skat hoeveel koolstof uit hierdie bronne in die atmosfeer vrygestel word. Deur die beskikbaarheid van organiese koolstof in oppervlakvlakgesteentes te ontleed en erosiebrandpunte, soos die oostelike Himalajas, die Rotsgebergte en die Andes, te identifiseer, het wetenskaplikes vasgestel dat rotsverwering ongeveer 68 megaton koolstof per jaar kan vrystel.

Alhoewel hierdie hoeveelheid aansienlik laer is as die huidige menslike CO2-emissies van die verbranding van fossielbrandstof, is dit steeds betekenisvol. Aangesien die aarde se klimaat aanhou warm word as gevolg van klimaatsverandering wat deur die mens veroorsaak word, kan die verhitting van rotse tot selfs groter koolstoflekkasie uit hierdie bronne lei.

Die verbeterde begrip van hierdie natuurlike koolstofvloeie kan help om voorspellings van die aarde se koolstofbegroting vir die toekoms te verbeter. Hierdie bevindinge beklemtoon die belangrikheid daarvan om rotsverwering in ag te neem wanneer die impak van klimaatsverandering beoordeel word en beklemtoon die noodsaaklikheid om menslike CO2-vrystellings van fossielbrandstowwe te verminder.

Bronne: Natuur