Nuwe winterbesoekers: Waxwings verlustig voëlkykers in Ierland

Tydens die onlangse Inishowen Wildlife Club-uitstappie na Inch, het Martin Moloney van Co Donegal 'n indrukwekkende trop van 18 wasvlerkies op 21 Oktober gewaar. Hierdie pragtige voëls, gereelde winterbesoekers aan Ierland vanuit Noord-Skandinavië, is die afgelope vyf tot ses jaar nie in sulke getalle gesien nie.

Wat bring hierdie wasvlerkies na Ierland? Volgens kenners word hul migrasie en bevolkingsontwrigting deur 'n kombinasie van faktore beïnvloed. 'n Suksesvolle broeiseisoen in hul noordelike broeiplekke, tesame met 'n tekort aan winterbessies, lei tot 'n groter bevolking wat alternatiewe voedselbronne soek. In Ierland stroom hierdie kleurvolle voëls dikwels na beboude gebiede in die noorde en ooste, waar hulle kan smul aan die bessies van ornamentele bome, struike, meidoorings en roofvis. Ongelooflik, hulle kan daagliks 2-3 keer hul liggaamsgewig verbruik!

Onmiskenbaar in voorkoms, het wasvlerke 'n ligte pienk-bruin verekleed, 'n prominente kuif en kenmerkende heldergeel punte op hul vlerke en stert. Terwyl hulle in klein swerms vlieg, vul hul rinkelende klokagtige roep die lug, wat hulle 'n ouditiewe plesier maak vir voëlentoesiaste. Martin Moloney se waarneming is die eerste rekord van 'n swerm wasvlerkies in Ierland hierdie winter, wat opgewondenheid onder voëlkykers veroorsaak.

Of hierdie voëls sal voortgaan om Ierland te besoek of 'n gereelde verskynsel word, moet nog gesien word. Hul teenwoordigheid bring vreugde en 'n gevoel van verwondering vir diegene wat gelukkig genoeg is om hulle raak te sien, en herinner ons aan die uiteenlopende en fassinerende voëlbesoekers wat op ons kus strek.

vrae

V: Hoe gereeld besoek waxwings Ierland?

A: Waxwings is gereelde winterbesoekers aan Ierland vanuit Noord-Skandinavië, hoewel hul besoekpatrone elke jaar verskil. Die laaste noemenswaardige besoek is vyf tot ses jaar gelede waargeneem.

V: Wat veroorsaak bevolkingsafwykings van wasvlerke?

A: Bevolkingsonderbrekings in wasvlerkies se broeiplekke word waarskynlik veroorsaak deur 'n suksesvolle broeiseisoen wat gepaard gaan met 'n tekort aan winterbessies. Hierdie kombinasie veroorsaak dat 'n groter bevolking migreer op soek na alternatiewe voedselbronne.

V: Wat eet waxwings?

A: Waxwings het 'n gevarieerde dieet wat hoofsaaklik bestaan ​​uit bessies van sierbome, struike, meidoorings en rysterbes. Hulle kan daagliks 2-3 keer hul liggaamsgewig in voedsel inneem.

V: Hoe kan wasvlerke uitgeken word?

A: Waxwings is maklik herkenbaar met hul ligpienk-bruin verekleed, prominente kuif en heldergeel vlerk- en stertpunte. Hulle vlieg ook in klein swerms en produseer 'n rinkelende klokagtige roep.

V: Is waxwings 'n algemene gesig in Ierland?

A: Waxwings is nie 'n algemene gesig in Ierland nie, maar hulle besoek af en toe die beboude gebiede in die noorde en ooste van die land, waar hulle geskikte voedselbronne vind.

V: Wat maak wasvlerke uniek onder voëlspesies?

A: Waxwings se unieke kenmerke sluit in hul treffende voorkoms, met ligpienk-bruin verekleed, 'n prominente kuif en heldergeel vlerk- en stertpunte. Hul vermoë om daagliks 2-3 keer hul liggaamsgewig te verbruik en hul rinkelende klok-agtige roep het hulle ook van mekaar onderskei.