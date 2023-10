Die rol van bindweefsel in 'n kat se spin

’n Span Oostenrykse wetenskaplikes het ontdek dat bindweefsel wat in katte se stembande ingebed is, ’n deurslaggewende rol speel in die voortbring van die spinklank. Hierdie bevinding daag die heersende hipotese oor hoe katte spin en vra vir 'n herbeoordeling van ons begrip van hierdie fassinerende katgedrag.

Katte, anders as baie ander diere, het 'n unieke vermoë om spingeluide te produseer. Purring is hoofsaaklik eksklusief vir katte, hoewel 'n paar ander spesies ook soortgelyke geluide kan produseer. Katte word verder in twee kategorieë verdeel: purrers en bruldiere. Leeus, tiere, jaguars en luiperds behoort tot laasgenoemde kategorie en hulle kan nie spin nie. Wetenskaplikes het voorgestel dat die verskil in vokaliseringsvermoëns te wyte is aan verskille in die ossifikasie van hul hioïedbeen in die larinks.

Sporing word gekenmerk deur lae-frekwensie dreuning, tipies tussen 20 tot 30 vibrasies per sekonde. Dit is laer as wat verwag is, gebaseer op die grootte van `n kat se stembande. Oor die algemeen produseer groter diere met langer stembande laerfrekwensieklanke. Katte is egter relatief klein diere, so die raaisel lê in hoe hulle sulke lae-frekwensie spinne produseer.

Een teorie wat sedertdien verwerp is, het voorgestel dat spinklanke deur onstuimige bloedvloei veroorsaak is. Meer onlangse studies het gewys op 'n ander meganisme, waar katte die spiere in die larinks saamtrek om die spingeluid te produseer terwyl hulle inasem en uitasem. Dit staan ​​bekend as die "aktiewe spiersametrekking" (AMC) hipotese. Daar was egter beperkte empiriese bewyse om hierdie teorie te ondersteun.

In 'n onlangse studie het die Oostenrykse wetenskaplikes die AMC-hipotese verder getoets deur die larinkse van gestorwe huiskatte te ondersoek. Die larinkse is uitgesny en dan aan verskeie eksperimente onderwerp om die meganisme agter spin te bepaal. Die navorsers het bevind dat spingeluide in die uitgesnyde larinkse geproduseer kan word sonder dat spiersametrekkings nodig is. In plaas daarvan het die teenwoordigheid van bindweefsel wat in die stembande ingebed is, 'n deurslaggewende rol gespeel in die voortbring van die spinklanke.

Hierdie bevinding daag ons begrip uit van hoe katte spin en dui daarop dat 'n kombinasie van meganismes betrokke kan wees. Terwyl verdere navorsing nodig is, bied hierdie studie waardevolle insigte in die fassinerende wêreld van katvokalisering.

Bronne: Huidige Biologie