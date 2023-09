Navorsing onthul wanneer die eerste eksokontinente gevorm het

Sterrekundeprofessor Jane Greaves van Cardiff Universiteit het navorsing gedoen om te bepaal wanneer die eerste eksokontinente, of kontinente op ander planete, moontlik gevorm het. Die studie, getiteld "Wanneer was die eerste eksokontinente?" en gepubliseer in die Research Notes of the American Astronomical Society, het ten doel om die soektog na bewoonbare wêrelde te verbeter deur liggings te identifiseer waar rotsagtige planete met plaattektoniek meer geneig is om gevind te word.

Alhoewel plaattektoniek nie noodsaaklik is vir lewe om te begin nie, speel dit 'n deurslaggewende rol in die handhawing van 'n planeet se bewoonbaarheid oor tyd. Plaattektoniek help om 'n planeet se temperatuur te reguleer en hitte uit sy kern vry te stel, wat belangrik is vir die handhawing van 'n beskermende magnetosfeer en om binne die bewoonbare sone te bly.

Greaves het gefokus op die korrelasie tussen 'n planeet se kernhitteproduksie en die teenwoordigheid van plaattektoniek. Die hitte in 'n planeet se kern word gegenereer deur radioaktiewe elemente soos uraan, torium en kalium. Hierdie elemente word gevorm in neutronster-botsings en supernova-ontploffings.

Om vas te stel watter sterre meer geneig is om planete met plaattektoniek en vastelande te hê, het Greaves data oor sterre-oorvloede van verskillende elemente ontleed en dit met ster-tydperke gekombineer. Sy het sterre in twee groepe geklassifiseer: dunskyfsterre, wat jonger is en hoër metaalagtigheid het, en dikskyfsterre, wat ouer is en laer metaalagtigheid het.

Die studie het bevind dat die voorkoms van vastelande op Aarde rofweg die mediaanwaarde verteenwoordig in vergelyking met ander planete. Kontinentale vorming op Aarde het ongeveer 3 biljoen jaar gelede begin, terwyl dunskyfsterre in die monster die eerste verskyning van kontinente 2 miljard jaar voor die Aarde getoon het, en dikskyfsterre het vastelande selfs vroeër getoon het, ongeveer 4 tot 5 miljard jaar voor die Aarde s'n. .

Die navorsing het ook 'n verband getoon tussen die teenwoordigheid van vastelande en die yster-tot-waterstof (Fe/H)-verhouding in sterre. Planete met laer Fe/H-verhoudings is meer geneig om vastelande vroeër te hê.

Greaves stel voor dat sterre met sub-sonkragmetaliteit belowende teikens kan wees in die soeke na bewoonbare eksoplanete met vastelande. Hierdie planete het moontlik gevorderde vorme van lewe vroeër as die Aarde ontwikkel.

Die studie kom tot die gevolgtrekking dat dit baie belowend is om rotsagtige eksoplanete met langlewende kontinente te vind. Verdere ondersoek na die oorvloed van isotope soos torium en kalium, wat bydra tot radiogene verhitting, kan meer stelsels aan die lig bring waar lewe op aarde moontlik voorafgegaan het aan lewe op aarde.

Oor die algemeen brei hierdie navorsing ons begrip van die vorming en bewoonbaarheid van planete buite ons sonnestelsel uit, wat waardevolle insigte bied vir toekomstige planetêre verkenning.