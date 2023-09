Neanderdallers en Denisovans: hul blywende invloed op ons

By

Neanderdalmense en Denisovans, antieke menslike familielede van Homo sapiens, het steeds 'n beduidende impak op ons genetiese samestelling. Onlangse vooruitgang op die gebied van antieke DNS-navorsing het wetenskaplikes in staat gestel om fassinerende insigte te ontdek oor hoe eienskappe wat van hierdie antieke neefs geërf is, ons vandag vorm. Hierdie ontdekkings wissel van hul uitwerking op vrugbaarheid en immuunstelsels tot hul invloed op hoe ons liggame op virusse soos COVID-19 reageer.

Die studie van antieke DNA het ons begrip van menslike evolusie omskep. Voorheen het wetenskaplikes op beenvorm en -grootte staatgemaak om oor antieke mense te leer. Met die vermoë om fragmente van antieke DNA saam te voeg, kon navorsers egter genetiese veranderinge ontdek wat mettertyd plaasgevind het, wat ons voorouers in staat stel om by nuwe omgewings aan te pas.

Een merkwaardige bevinding is dat individue uit verskillende streke verskillende hoeveelhede Neanderdal- en Denisovan-DNS dra. Afrika-bevolkings het byvoorbeeld min tot geen Neanderdal-DNS nie, terwyl dié van Europese of Asiatiese agtergronde 1% tot 2% besit. In Melanesië maak Denisovan-DNS egter 4% tot 6% van die bevolking se genetiese materiaal uit.

Alhoewel dit onbeduidend mag lyk, het hierdie genetiese nalatenskap tasbare uitwerking op ons gesondheid. Neanderdal-DNS is gekoppel aan outo-immuun siektes en 'n verhoogde risiko van bloedstolling en beroerte. Aan die ander kant het dit ook sekere voordele verskaf, soos immuniteit teen siektes wat ons Homo sapiens-voorouers teëgekom het toe hulle uit Afrika migreer het.

Die impak van Neanderdal-DNS strek verder as gesondheid. Dit word geassosieer met verskeie eienskappe, insluitend vel- en haarkleur, gedragskenmerke, skedelvorm en selfs pynsensitiwiteit. Boonop dra een derde van vroue in Europa 'n Neanderdal-reseptor wat verband hou met verhoogde vrugbaarheid en verminderde miskrame.

Alhoewel minder oor Denisovans bekend is, dui navorsing daarop dat hul DNA bydra tot vetmetabolisme en aanpassing by hoë hoogtes. Tibettane, wat in lae-suurstofomgewings floreer, dra 'n stuk Denisovan-DNS.

Hierdie onthullings daag die idee uit dat Homo sapiens oor hul antieke familielede geseëvier het weens voortreflike tegnologie of gedrag. Neanderdalmense en Denisovane was hoogs gevorderd en kultureel gesofistikeerd. In plaas daarvan word geglo dat ons vermoë om oor 'n wye verskeidenheid omgewings te versprei 'n deurslaggewende rol in ons oorlewing gespeel het.

Samevattend is die bydraes van Neanderdalmense en Denisovane tot ons genetiese samestelling diepgaande. Van siekte vatbaarheid tot fisiese eienskappe, ons antieke neefs gaan voort om te vorm wie ons vandag is. Die voortdurende studie van antieke DNS beloof om nog meer insigte in ons gedeelde geskiedenis te ontsluit.

Bronne:

– Bron 1: Oorspronklike artikel (titel: “Neanderdalmense leef voort in ons”)