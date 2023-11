Nuwe model gebruik KI om skepe teen Rogue Waves te beskerm

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Kopenhagen en die Universiteit van Victoria het 'n innoverende kunsmatige intelligensie (KI) model ontwikkel om skelm golwe te voorspel en veiligheid vir oop see vaartuie te verbeter. Terwyl skelm golwe eens as mities afgemaak is, het onlangse aanvaarding deur die wetenskaplike gemeenskap 'n dieper ondersoek na hul oorsake en kenmerke aangespoor. Die navorsingspan het data-ontginning en interpreteerbare masjienleertegnieke aangewend om meer as 1 miljard golwe te ontleed, met die fokus op die identifisering van die faktore wat verantwoordelik is vir die vorming van hierdie onvoorspelbare reuse.

Die studie het gebruik gemaak van The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), 'n omvattende golfkatalogus wat data van boeie op 158 verskillende plekke regoor die Amerikaanse kus en oorsese gebiede ingesluit het. Uit die enorme datastel, wat uit 1.5 miljard golwe bestaan, is meer as 100,000 XNUMX as skelm golwe geïdentifiseer op grond van vasgestelde kriteria. Deur hierdie golfdatastel te gebruik, is 'n KI-netwerk opgelei om 'n wiskundige vergelyking te onttrek wat die gekombineerde veranderlikes wat bydra tot skelmgolfvorming, ingekapsuleer het. Hierdie vergelyking is toe omvattend geïnterpreteer binne die konteks van bestaande golfteorie, wat gelei het tot die ontwikkeling van 'n model wat in staat is om bekende skelmgolfgedrag weer te gee sowel as om toekomstige gebeurtenisse te voorspel.

Die belangrikheid van hierdie navorsing lê in die potensiaal daarvan om die skeepsvaartbedryf te revolusioneer deur die risiko's wat met skelm golwe geassosieer word te versag. Die nuutgeboude model stel rederye in staat om betekenisvolle insigte te kry oor die waarskynlikheid om gevaarlike skelm golwe langs beplande roetes teë te kom. Deur die algoritme te gebruik wat deur die navorsingspan ontwikkel is, kan skeepsmaatskappye nou akkurate risikobeoordelings uitvoer en ingeligte besluite neem om hul roetes dienooreenkomstig te verander.

Die navorsers het beide die algoritme en hul uitgebreide navorsing aan die publiek beskikbaar gestel, wat wydverspreide toegang tot gereedskap vergemaklik wat maritieme veiligheid verbeter. In 'n era waar voorpunttegnologie steeds nywerhede transformeer, wys die integrasie van KI en masjienleer in hierdie domein die geweldige moontlikhede om skepe teen onvoorsiene natuurverskynsels te beskerm.

Kwelvrae (FAQs)

V: Wat is skelm golwe?

A: Skelmgolwe is oop seegolwe wat ongeveer twee keer so groot is as omliggende golwe en bekend is vir hul onvoorspelbaarheid.

V: Hoe het die navorsers skelm golwe geïdentifiseer?

A: Die navorsingspan het The Free Ocean Wave Dataset (FOWD) gebruik, wat golfdata van boeie op verskeie plekke verskaf het. Gebaseer op spesifieke kriteria, is meer as 100,000 XNUMX golwe geïdentifiseer as skelm golwe binne die datastel.

V: Hoe het KI tot die studie bygedra?

A: Kunsmatige intelligensie en masjienleertegnieke is aangewend om die massiewe datastel te ontleed en die veranderlikes wat verantwoordelik is vir skelmgolfvorming te identifiseer. Hierdie data-gedrewe benadering het die skepping van 'n voorspellende model moontlik gemaak.

V: Wat is die potensiële voordele vir die skeepsbedryf?

A: Die KI-model wat deur hierdie navorsing ontwikkel is, bied rederye die vermoë om die risiko's wat verband hou met skelm golwe langs hul beplande roetes te assesseer. Hierdie kennis maak voorsiening vir ingeligte roeteveranderings, wat die veiligheid van oop seevaartuie verbeter.

V: Is die model toeganklik vir die publiek?

A: Ja, die navorsingspan het die algoritme, navorsingsbevindinge en weer- en golfdata aan die publiek beskikbaar gestel. Hierdie openheid maak wydverspreide toegang tot gereedskap moontlik wat maritieme veiligheid bevorder.