Wetenskaplikes ontdek bakterieë wat plastiek kan eet: 'n potensiële oplossing vir die plastiekkrisis

In 2001 het Japannese wetenskaplikes 'n baanbrekende ontdekking by 'n vullishoop gemaak. Hulle het 'n slymerige film van bakterieë gevind wat plastiekafval verorber het en dit in basiese voedingstowwe afgebreek het. Onder leiding van professor Kohei Oda het die span 'n bakterie genaamd Ideonella sakaiensis ontdek wat poliëtileentereftalaat (PET), die mees algemene plastiek wat in klere en verpakking voorkom, kan afbreek.

Destyds was plastiekbesoedeling nog nie 'n beduidende bekommernis nie, en die voorlopige referate oor die bakterieë is nooit gepubliseer nie. In onlangse jare het plastiekbesoedeling egter 'n wêreldwye krisis geword, met enorme hoeveelhede plastiekafval wat in oseane en stortingsterreine ophoop. Huidige metodes om plastiek af te breek of te herwin is onvoldoende, en slegs 'n klein persentasie plastiek kom ooit herwinningsaanlegte binne.

Die ontdekking van die plastiekvretende bakterieë het hoop gegee vir 'n oplossing vir die plastiekkrisis. Alhoewel die bakterieë se vermoë om plastiek af te breek indrukwekkend is, is dit nog nie vinnig genoeg om 'n betekenisvolle impak op plastiekafval op skaal te hê nie. Wetenskaplikes glo egter dat met verdere navorsing en manipulasie van ensieme, die bakterieë se vermoëns verbeter kan word.

Mikrobiologie, die studie van mikro-organismes, het die afgelope dekades 'n rewolusie ondergaan en 'n groot en diverse wêreld van mikrobes met ongelooflike kragte ontbloot. Baie wetenskaplikes glo nou dat mikrobes die sleutel hou om 'n reeks komplekse probleme op te los. Die ontdekking van die plastiekvretende bakterieë is net die begin, en verdere navorsing is nodig om vinniger en doeltreffender metodes van plastiese afbraak te ontwikkel.

Met die dringende behoefte om plastiekbesoedeling aan te spreek, is wetenskaplikes hoopvol dat die potensiaal van die plastiekvretende bakterieë verwesenlik kan word. Deur die krag van mikrobes te benut, kan ons 'n manier vind om die omgewingsramp wat deur plastiekafval veroorsaak word, te bestry.

