Die opkoms en val van die Malvinoxhosan-biostreek in Suid-Afrika

'n Onlangse studie getiteld "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devoon Biocrises at the South Pole," gepubliseer in Earth-Science Reviews, ondersoek die uitsterwing van seediere tydens die vroeë- Middel-Devoon tydperk. Hierdie tydperk is gekenmerk deur 'n warmer klimaat en hoër seevlakke, met 'n groot landmassa genaamd Gondwana wat naby die Suidpool geleë is.

Die navorsers, onder leiding van dr. Cameron Penn-Clarke, het 'n aansienlike hoeveelheid fossieldata ingesamel en ontleed om die oorsprong en verdwyning van die Malvinoxhosan-biota te verstaan, 'n groep seediere wat in koeler water gedy en verskeie soorte skulpvis ingesluit het. Deur gevorderde data-ontledingstegnieke het hulle verskillende lae in antieke rots geïdentifiseer, wat elkeen 'n afname in die aantal seedierspesies met verloop van tyd toon.

Die studie het aan die lig gebring dat die afname in die Malvinoxhosan-biota gekorreleer is met veranderinge in seevlakke en klimaat. Soos die klimaat opgewarm het, het die gespesialiseerde, koelwater Malvinoxhosan seediere verdwyn en is vervang deur meer algemene spesies wat by warmer waters aangepas is. Die verskuiwing van seevlakke het natuurlike oseaanversperrings ontwrig, wat warmer waters van streke nader aan die ewenaar toegelaat het om in te vloei en het gelei tot die kolonisasie van warmerwaterspesies.

Die uitwissing van die Malvinoxhosan-biota het gelei tot 'n ineenstorting van pool-ekosisteme, waarvan biodiversiteit nooit herstel het nie. Die navorsing dui daarop dat die gekombineerde uitwerking van veranderinge in seevlak en temperatuur die hooffaktore agter hierdie uitsterwingsgebeurtenis was. Dit is nog onseker of hierdie uitsterwingsgebeurtenis met ander tydens die Vroeë-Middel-Devoon-tydperk gekorreleer is, aangesien ouderdomsafleidings ontbreek.

Die studie beklemtoon ook die kwesbaarheid van poolomgewings en ekosisteme vir veranderinge in seevlak en temperatuur. Om die uitsterwingsgebeure in die verlede te verstaan, kan waardevolle insigte verskaf in die huidige biodiversiteitskrisis wat ons in die huidige dag in die gesig staar.

Bronne:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595