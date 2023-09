Satelliet wat na water kyk, neem die verwarmende oseaan langs die kus van Kalifornië vas

’n Samewerking tussen NASA en die Franse ruimte-agentskap, CNES, het die Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-satellietsending ontwikkel, wat in staat is om seekenmerke, insluitend El Niño, met ongekende detail te meet. Die satelliet se Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrument het die vermoë om see-oppervlakhoogtes naby kuslyne te meet, wat waardevolle inligting vir navorsers en voorspellers verskaf.

El Niño, 'n periodieke klimaatverskynsel, word gekenmerk deur hoër seevlakke en warmer oseaantemperature langs die westelike kus van die Amerikas. Die warm seewater van die ontwikkelende El Niño skuif noord langs die oostelike Stille Oseaan-kuslyne, in wisselwerking met 'n aanhoudende mariene hittegolf. Hierdie warm water het onlangs die ontwikkeling van die orkaan Hilary beïnvloed.

Die SWOT-satelliet se visualisering van see-oppervlakhoogtes aan die Amerikaanse Weskus in Augustus toon hoër as gemiddelde hoogtes in rooi en oranje, wat warmer water aandui, en laer as gemiddelde hoogtes in blou en groen. Seevlakke is geneig om hoër te wees in plekke met warmer water, aangesien water uitsit wanneer dit warm word.

Die metings wat deur die SWOT-satellietsending gemaak is, bied omvattende uitsigte van die planeet se oseane en varswater mere en riviere. Die data wat deur SWOT ingesamel word, sal van onskatbare waarde wees vir navorsers en voorspellers om die ontwikkeling en vordering van verskynsels soos El Niño te bestudeer. In die September-vooruitsigte het die Amerikaanse Nasionale Oseaniese en Atmosferiese Administrasie 'n sterk El Niño vir die komende winter voorspel, met 'n groter as 'n 70%-kans.

El Niño word ook geassosieer met die verswakking van ekwatoriale passaatwinde en kan koeler, natter toestande na die VSA Suidwes en droogte na lande in die westelike Stille Oseaan, soos Indonesië en Australië, bring.

