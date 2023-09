Ysige gebiede op die maan jonger en bevat minder waterys as wat voorheen gedink is

Volgens nuwe navorsing is ysige gebiede op die maan, bekend as permanente skadustreke (PSR's), jonger as die kraters waarin hulle woon en hou waarskynlik minder waterys as wat voorheen geglo is. PSR's is van groot belang vir toekomstige maanlandingsmissies, aangesien dit beskou word as volop reservoirs van waterys wat deur ruimtevaarders gebruik kan word vir lewensondersteuningstelsels en die opwekking van vuurpylbrandstof.

Die nuwe studie onthul dat PSR's hoogstens 3.4 miljard jaar oud is, wat aandui dat hulle jonger is as die 4-miljard jaar oue kraters waarin hulle gevind word. Dit dui daarop dat huidige skattings van waterysneerslae op die maan afwaarts hersien moet word.

Die navorsers, onder leiding van Norbert Schörghofer van die Planetary Science Institute in Arizona, het simulasies gedoen om die evolusie van die maan vanaf sy vorming 4.5 miljard jaar gelede na te spoor. Hierdie simulasies het getoon dat die maan ongeveer 4.1 miljard jaar gelede 'n groot heroriëntasie in sy spin-as ervaar het, wat gelei het tot die vorming van PSR's naby die noord- en suidpool. Die hoë oblquities in daardie tyd sou egter gelei het tot die verlies van alle ysneerslae.

Gevolglik sal die hoeveelheid bevrore water wat in hierdie PSR's versteek is waarskynlik minder wees as wat voorheen beraam is. Wetenskaplikes stel veral belang in die suidelike poolgebied van die maan, waar hulle glo daar is baie vlugtige stowwe, insluitend bruikbare water.

Toekomstige maansendings, soos Indië se Chandrayaan-3 robot-lander-rover-duo, het ten doel om die maan-suidpool te verken en na spore van bevrore water te soek. Die bevindinge van hierdie sendings sal bydra tot ons begrip van waterbronne op die maan.

Ten slotte beklemtoon hierdie nuwe studie die noodsaaklikheid om ons skattings van waterysneerslae op die maan se permanente skadustreke te heroorweeg. Die bevindinge werp lig op die geologiese geskiedenis van hierdie gebiede en het implikasies vir toekomstige verkennings en benutting van maanhulpbronne.

Bron: Referaat gepubliseer in Science op 13 September 2021.